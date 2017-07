Erster Sieg von Meister Basel

Tor und Eigentor: Basels Mohamed Elyounoussi hatte gegen Luzern einen grossen Auftritt. (Bild: sda)

Der FC Basel reagiert auf die Niederlage im Startspiel gegen YB mit einem 3:1-Heimsieg gegen Luzern. Sion bleibt dank eines 1:0 in Lausanne ohne Verlustpunkt.

Meister und Titelfavorit Basel zeigte im ersten Heimspiel unter dem neuen Coach Raphael Wicky einen Blitzstart. Bereits in der 14. Minute brachte Mohamed Elyounoussi den FCB mit einem sehenswerten Seitfallzieher in Führung, nur neun Minuten später doppelte Kevin Bua nach. In der Folge kontrollierten die Basler die Partie lange Zeit sicher.

Die Bilder zum Spiel:

1/19 Das erste Heimspiel des FCB im Joggeli: Das Stadion füllt sich langsam. (Bild: Telebasel)

2/19 Unser Reporter Luca Szente ist am Live-Ticker bereit. (Bild: Telebasel)

3/19 Auch die Telebasel Kamera ist in Position. (Bild: Telebasel)

4/19 Auf der Plattform vor dem Medienzentrum herrscht schon rotblaues Treiben vor dem Match. (Bild: Telebasel)

5/19 Die Gäste wärmen sich auf. (Bild: Telebasel)

6/19 Die Mannschaften betreten das Spielfeld im Joggeli. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

7/19 Auf ins Joggeli. (Bild: z.V.g)

8/19 Mohamed Elyounoussi freut sich über sein 1:0. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

9/19 Elyounoussi, rechts, freut sich mit Basler Ricky van Wolfswinkel. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

10/19 So geht Basler Jubel. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

11/19 23. Minute: Kevin Bua, links, erzielt das 2:0 für den FCB. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

12/19 Der Luzerner Marvin Schulz, links, im Kampf um den Ball gegen Kevin Bua, rechts. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

13/19 FCB-Stürmer Ricky van Wolfswinkel ärgert sich über eine vergebene Chance. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

14/19 Gut gelaunt: Der Basler Trainer Raphael Wicky. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

15/19 Gute Stimmung auch bei den Luzerner-Fans. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

16/19 Der Schiedsrichter Fedayi San, Mitte, zeigt dem Luzerner Olivier Custodio, links, die gelbe Karte. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

17/19 Der Luzerner Stefan Knezevic, links, im Kampf um den Ball gegen Ricky van Wolfswinkel, rechts. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

18/19 Premiere: Ricky van Wolfswinkel, Mitte, trifft zum 3:1. Sein erstes Tor für den FCB. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

19/19 Die Basler freuen sich über ihr 3:1-Treffer. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)





































Es brauchte eine kuriose Szene, um den Luzernern etwas Leben einzutauchen. Torschütze Elyounoussi gelang es im eigenen Strafraum nicht, den Ball zu stoppen. Stattdessen bugsierte ihn der Norweger stolpernd und völlig unbedrängt ins Tor. Dadurch geriet der FCB kurz etwas aus dem Tritt, doch Neuzugang Ricky van Wolfswinkel machte mit dem 3:1 in der 78. Minute alles klar.

Neben YB startete der FC Sion als einzige Mannschaft mit zwei Siegen in die Saison – in der Super League. Die Walliser reagierten mit einem 1:0-Sieg in Lausanne auf die 0:3-Blamage in der Europa League in Litauen. Bei den notorisch heimschwachen Waadtländern, die auf der Pontaise zum 15. Mal in Folge nicht gewannen, sorgte der neue Goalgetter Marco Schneuwly in der 34. Minute für einen erfreulichen 47. Geburtstag von Trainer Paolo Tramezzani.

Die dritte Sonntagspartie zwischen dem FC Zürich und Thun begann mit etwas über einer Viertelstunde Verspätung, nachdem die Berner Oberländer wegen eines Staus verspätet eingetroffen waren. (sda)