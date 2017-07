Ein Basler Kapitän auf dem Vierwaldstättersee

Der Telebasel Newsbeitrag vom 30. Juli 2017.

Das neueste Personenschiff der Schweiz ist in Bebbi-Hand: Georg «Schorsch» stammt aus einer Rheinschiffer-Familie. Nun hat er das Kommando über die ‹MS Diamant›, Baujahr 2017. Dieses neuartige Schiff mit Hybridantrieb gleicht auf dem Deck einer Luxusyacht, im Bauch jedoch einem U-Boot.

Ein frisch gebackenes Schiff ist die ‹MS Diamant›: Am 4. Mai 2017 legte sie ihre Jungfernfahrt hin. In vielerlei Hinsicht ist sie ein Novum für die Schweizer Seen. Mit Hybridantrieb und einem Design, das an ein Kreuzfahrtschiff erinnert, sticht sie heraus.

Am Steuer steht aber kein Innerschweizer, sondern ein Basler – der erste überhaupt auf dem Vierwaldstädtersee. Georg Ritter, an Bord besser unter dem Kosenamen «Schorsch» bekannt, hat hier das Kommando. Das Faible für die Nautik liegt in der Familie. Sein Grossvater war bereits Rheinschiffer, sein Vater sogar Direktor der Basler Personenschifffahrt.

Platz für über tausend Passagiere

Schorsch Ritter zog es hingegen zu einem stehenden statt zu einem fliessenden Gewässer. 1979 absolvierte er bei der Schifffahrtgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) eine kaufmännische Lehre. Er begann als Matrose und Kassier. Vor drei Jahren erlangte er den Kapitänstitel für Motor- und Dampfschiffe.

Mit der ‹MS Diamant› hat er nun seit Kurzem ein Schiff in seiner Obhut, das Platz für über 1100 Passagiere bietet, 63 Meter lang und fast 435 Tonnen schwer ist. Auf dem Deck erinnert es ein bisschen an eine Yacht. Dort steht auch eine drehbare Kompasslounge für die Panoramablicke bereit. Im Schiffsbauch geht’s hingegen zu wie in 20.000 Meilen unter dem Meer› von Jules Verne: Luken erlauben dort einen Blick auf die Unterwasserwelt, dies alles vor der Retro-Kulisse wie beim U-Boot ‹Nautilus› aus dem besagten Roman.