Drohnen helfen Bauern

Beitrag in den Telebasel News vom 30. Juli 2017.

Bei der Schädlingsbekämpfung in Schweizer Maisfeldern kommen immer häufiger Drohnen zum Einsatz. Diese erleichtern den Bauern die Arbeit.

Jeden Sommer kontrolliert Bauer Beat Käser seinen Mais auf Schädlinge. Früher hat er die Schädlingsbekämpfung von Hand gemacht. «Ich musste dick angezogen durch den Mais laufen und alle 14 Meter ein Kügelchen auf den Boden werfen», so Käser. Seit drei Jahren übernimmt diese Arbeit eine Drohne.

«Die Drohne ist so programmiert, dass sie automatisch über das Feld fliegt und in regelmässigen Abständen die Schädlingsbekämpfungs-Kügelchen abwirft», erklärt Drohnenpilot Thomas Widmer. Er ist einer von neun Schweizer Landwirtschafts-Drohnenpiloten, die den Bauern bei der Schädlingsbekämpfung auf den Maisfeldern helfen.

Vier Minuten für einen Hektar

In der gesamten Schweiz werden rund 1000 Hektaren Maisfelder von Drohnen betreut. Dies entspricht einer Fläche so gross wie die Gemeinde Riehen. Die Tendenz ist steigend. Denn die Zeitersparnis für die Bauern ist beträchtlich. «Die Drohne braucht für einen Hektar maximal vier Minuten», so Widmer. Wenn ein Bauer die Arbeit von Hand erledigen müsse, brauche er dafür fünfmal so lang.