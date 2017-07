Sind an der WM in Wien für die Sechzehntelfinals qualifiziert: Tanja Hüberli (links) und Nina Betschart. (Bild: sda)

International Betschart/Hüberli vorzeitig in den Sechzehntelfinals

Nina Betschart und Tanja Hüberli können an der Beachvolleyball-WM in Wien für die Sechzehntelfinals planen. Das Innerschweizer Duo gewinnt auch sein zweites Spiel in der Gruppe J.

Dem erwarteten Auftaktsieg liessen die Schweizerinnen einen Dreisatzerfolg gegen die Argentinierinnen Maria Zonta/Ana Gallay folgen. Beim 21:15, 19:21, 15:12 bewiesen Betschart/Hüberli im entscheidenden Moment des dritten Satzes Nervenstärke: Sie machten aus einem 6:7 ein 9:7 und brachten diesen Vorsprung über die Runden. Im abschliessenden Gruppenspiel vom Montag geht es für Betschart/Hüberli noch um eine gute Position für die Setzliste der Sechzehntelfinals. Auch ihre kanadischen Gegnerinnen Brandie Wilkerson/Heather Bansley haben die beide bisherigen Gruppenspiele gewonnen – ohne Satzverlust. (sda)

