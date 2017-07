Premierminister Malcom Turnbull. (Bild: keystone)

International Australien verhindert Anschlag auf Passagierflugzeug

Die australischen Behörden haben mutmassliche Pläne für einen Terroranschlag von Islamisten auf ein Passagierflugzeug durchkreuzt. Bei Razzien in mehreren Vororten von Sydney seien am Samstag vier verdächtige Männer festgenommen worden, sagte Premierminister Malcom Turnbull am Sonntag auf einer Medienkonferenz in Sydney.