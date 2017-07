Aufsteiger Zürich gewinnt auch gegen Thun

Am Ende hatte er das Nachsehen: Thun-Goalie Francesco Ruberto. (Bild: sda)

Aufsteiger Zürich gewinnt auch das zweite Spiel. In der zweiten Halbzeit macht der FCZ gegen Thun aus einem 0:1-Rückstand einen 2:1-Sieg.

Die Thuner kamen wegen eines Staus mit Verspätung in Zürich an, waren in der ersten Hälfte aber wacher als die Platzherren. Matteo Tosetti brachte die Berner Oberländer nach einer guten halben Stunde in Führung, als er FCZ-Goalie Andris Vanins in der nahen Ecke erwischte.

Nach der Pause wendeten aber der Berner Michael Frey mit seinem ersten Tor in den Zürcher Farben kurz nach der Pause und Verteidiger Alain Nef eine Viertelstunde vor Schluss die Partie. Der FC Zürich steht nach dem 2:0-Sieg gegen GC zum Auftakt mit dem Punktemaximum da, Thun und sein neuer Trainer Marc Schneider warten weiter auf den ersten Punkt der Saison.

(sda)