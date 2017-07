Aegerter fährt in Japan auf das Podest

Der 26-jährige Berner, 2015 auf Honda Zweiter und 2014 auf Suzuki Dritter in Japan, klassierte sich zusammen mit seinem französischen Honda-Teamkollegen Randy de Puniet beim prestigeträchtigen Acht-Stunden-Rennen in Suzuka im 3. Rang.

Der Australier Josh Hook, der kurzfristig den Deutschen Stefan Bradl ersetzte, kam nicht zum Einsatz. «Ein Podium in Suzuka ist immer besonders schön», so Aegerter, der beim Langstrecken-Klassiker insgesamt vier der acht Stunden auf dem Motorrad sass. Am kommenden Wochenende wird der Oberaargauer wieder in der Moto2-Klasse im tschechischen Brünn im Einsatz stehen.

Der Sieg auf der Honda gehörenden Rennstrecke in Suzuka ging wie in den letzten zwei Jahren an das Yamaha-Werkteam, welches heuer auf das Fahrertrio Katsuyuki Nakasuga, Alex Lowes und Michael van der Mark setzte. Mit dem dritten Triumph in Folge entschied Yamaha zugleich auch den Endurance-WM-Titel zu seinen Gunsten.

(sda)