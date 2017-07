Niederlande gewinnt 2:0 gegen Schweden

Einen Schritt schneller: Die Holänderin Vivianne Miedema (links) im Zweikampf gegen eine Schwedin. (Bild: sda)

Die Niederlande stehen an der Frauen-EM als erster Halbfinalist fest. Das gastgebende Team setzt sich gegen Schweden 2:0 durch.

Schon von Beginn weg hatte die Niederlande das Zepter in der Hand. Die Holänderinnen spielten deutlich stärker und kamen nach einer halben Stunde zu einem Freistoss kanpp vor dem schwedischen Strafraum. Die Niederländerinn Lieke Martens führte ihn aus. Zum Pech der Schwedinnen hatten diese ihre Mauer ziemlich schlecht aufgestellt. Martens gelang es, den Schuss perfekt durch die Lücke in der Mauer zu spielen und somit das 1:0 für Holland zu erzielen.

In der zweiten Halbzeit hatten die Holänderinnen zuerst Mühe, ins Spiel zurück zu finden. Die Schwedinnen konnten dies jedoch nicht ausnutzen. In der 76. Minute kam dann ein genialer Konter der Holänderinnen. Die Torschützin zum 1:0 machte einen steilen Querpass und somit einen Seitenwechsel. Ihre Teamkameradin setzte zum Sprint an und konnte ihre Gegnerin knapp distanzieren. Ein Pass vor das Schwedische Tor und Miedma versenkte.

In den nächsten Minuten schaffte es Schweden nicht mehr, den 2:0-Rückstand aufzuhholen. Im Halbfinal trifft das Heimteam auf den Sieger der Partie England – Frankreich.

(sda)