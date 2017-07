(Keystone)

Schweiz Hanfmanns Märchen in Gstaad geht weiter

Für den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann geht das Märchen am Swiss Open in Gstaad weiter. Hanfmann wehrt in den Halbfinals vier Matchbälle ab und erreicht den Final.

Der 25-jährige Hanfmann (ATP 170) besiegte den 30-jährigen Niederländer Robin Haase (ATP 50), den Finalisten im Berner Oberland von 2013 und 2016, in zwei Stunden und 28 Minuten mit 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Hanfmann wehrte im Tiebreak des zweiten Satzes zwei Matchbälle ab. Zwei weitere folgten im dritten Satz beim Stand von 4:5. Gegen Agut oder Fognini Hanfmann gewann in Gstaad alle seine Partien im Hauptturnier in drei Sätzen. Der Reihe nach besiegte er den Argentinier Facundo Bagnis (am Montag), den Vorjahressieger Feliciano Lopez aus Spanien (am Donnerstag), den als Nummer 8 gesetzten Portugiesen João Sousa (Freitag) und Haase. Im Final vom Sonntagmittag trifft Yannick Hanfmann entweder auf den als Nummer 2 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut oder den Italiener Fabio Fognini, die Nummer 4 des Turniers. (sda)

Was geschah bisher

Auch interessant