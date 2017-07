Gastgeber und Titelverteidiger sind Favoriten

In den Viertelfinals von heute und morgen wird wieder gekämpft. Jedes Tor zählt.

In den ersten beiden EM-Viertelfinals von heute Samstag, 29. Juli 2017, trifft Gastgeber Holland auf Schweden und Titelverteidiger Deutschland auf Dänemark. Eine Matchvorschau über die beiden Partien.

Niederlande vs. Schweden (18:00 Uhr)

Im ersten Viertelfinale der Frauen-EM 2017 trifft Gastgeber Niederlande auf Schweden. Die «Oranjen» strotzen aufgrund der starken Leistung in der Gruppenphase nur so vor Selbstvertrauen. Aus drei Partien verzeichneten sie drei Siege und qualifizierten sich so mit dem Punktemaximum für die K.o.-Runde. Die Schwedinnen auf der anderen Seite mussten in der abschliessenden Partie der Gruppenphase eine 2:3-Niederlage gegen das nun ausgeschiedene Italien hinnehmen.

Die Überraschungsmannschaft Niederlande

Bisher konnte die Niederlande noch nie wirklich auftrumpfen, wenn es um einen Titel an einem Grossanlass ging. Bis zur jetzigen Heim-EM stand die Mannschaft auch noch nie wirklich unter Druck. Nun aber, als Gastgeber, muss Holland alles unternehmen, um einen möglichst bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Nach der Gruppenphase sieht es ganz danach aus, als könnte der Niederlande diesmal ein Erfolg gelingen. Nach drei Matches und drei Siegen ist die Gast-Mannschaft voller Optimismus und bereit, alles zu riskieren. Denn ohne offensive Aktionen kann es gegen einen starken Gegner wie Schweden schwer werden, ein Tor zu schiessen.

Wie die Niederländische Nationaltrainerin Sarina Wiegman gegenüber sportschau.de sagte, seien ihr die Schwedinnen lieber als das deutsche Team. «Wir können das packen», meint sie. Und auch Experten finden Schweden sei für die Niederlande eine «machbare Aufgabe». Mit den Stürmerinnen Shanice van de Sanden, Viv Miedema und Lieke Martens verfügt das Team über drei Top-Offensivkräfte, die von den Gegnerinnen bisher nicht zu kontrollieren waren.

Die Stars der Niederländerinnen

Mandy van den Berg (Abwehr)

Der Captain der niederländischen Nationalmannschaft spielt momentan für den norwegischen Erstligisten Lillestrøm SK Kvinner. Die Abwehrspielerin zog sich bei den Vorbereitungen zur EM 2013 eine Knieverletzung zu und fiel damit aus. Die Niederlande scheiterte dann in der Vorrunde als Gruppenletzter und war die einzige Mannschaft, die kein einziges Tor schiessen konnte. Die 26-jährige van den Berg ist eine wichtige Stütze in der niederländischen Nationalmannschaft.

Lieke Martens (Sturm)

Die 24-jährige Martens spielt seit 2011 in der A-Nationalmannschaft der Niederlande. Sie war aktive Teilnehmerin an der EM 2013, wo Holland jedoch bereits nach der Gruppenphase ausschied.

Ein spezieller Erfolg gelang Lieke Martens an der WM 2015 in Kanada. Im ersten Spiel der Niederländerinnen (gegen Neuseeland) erzielte sie aus 20 Metern das erste WM-Tor für die Neiderlande und somit den 1:0-Siegestreffer. Holland ist erst der zweite Neuling, der sein erstes WM-Spiel gewinnen konnte.

In der Gruppenphase der Heim-EM spielte sich die Holländerin mit vielen klugen Spielzügen in die Herzen der Fussball-Fans. Bereits als «der neue Messi» bezeichnet wird von Martens im Viertelfinalspiel gegen Schweden einiges erwartet.

Der eigentlich klare Favorit Schweden

Die Schwedische Frauen-Nationalmannschaft gehört zu den erfolgreichsten Nationalmannschaften der Welt. Die Skandinavierinnen konnten bisher an allen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Olympischen Spielen teilnehmen. Dabei war man oft ganz nahe am grossen Triumph, konnte aber bislang nur ein einziges Mal einen Titel gewinnen. 1984 wurde Schweden Europameister. An den drei folgendens EMs standen sie zwar jedes Mal im Finale, verloren diesen jedoch stets.

In der FIFA-Weltrangliste steht das Team ständig in den Top Ten. An der Frauen-EM gehört Schweden zu den Mitfavoriten.

Die Stars der Schwedinnen

Nilla Fischer (Mittelfeld)

Als «grosses Talent» gehandelt debütierte Fischer als 16-jährige in der Schwedischen A-Nationalmannschaft. Sie spielt seit 2013 beim VfL Wolfsburg, wo sie zusammen mit den Schweizerinnen Lara Dickenmann, Noelle Maritz und Vanessa Bernauer spielt. Mit Wolfsburg gewann sie 2014 die Champions League

In bisher 161 Einsätzen für die Schwedische Nationalmannschaft schoss Fischer 22 Tore.

Lotta Schelin (Sturm)

Lotta Schelin befindet sich auf Schwedens Liste der Rekordspielerin auf Platz zwei hinter der 2015 zurückgetretenen Therese Sjögran. In 182 Einsätzen für die Nationalmannschaft konnte sie 86 Tore erzielen. Mit dieser Bilanz ist sie ‹Rekordschützin› der Schwedinnen. Sie spielte 2008 bis 2016 bei Olympique Lyon (also ebenfalls eine ehemalige Teamkollegin der Schweizerin Lara Dickenmann) und konnte mit dem Verein 2011 und 2012 die Champions League gewinnen. 2016 wechselte sie zurück in die Heimat zum FC Rosengård. 2011 wurde sie von der FIFA zur ‹Spielerin des Jahres› gewählt.

Deutschland vs. Dänemark (20:45 Uhr)

Der zweite Viertelfinal startet um 20:45 Uhr. Turnierfavorit Deutschland trift auf Dänemark.

Der Top-Favorit Deutschland

Heute um 20:45 Uhr steigt der achtfache Europameister Deutschland in die Mission «erfolgreiche Titelverteidigung» ein. Die Deutschen überstanden die Gruppenphase ungeschlagen (2 Siege, 1 Remis), überzeugten jedoch nicht zu 100%. Vor allem im Torabschluss gibt es noch einiges zu tun. Von den insgesamt 4 Toren der Vorrunde, waren 3 Elfmeter. Die deutsche Nationaltrainerin Steffi Jones zeigte sich gegenüber sportschau.de überzeugt, dass man gegen Dänemark ein Tor aus dem Spiel heraus erzielen kann.

Die Stars der Deutschen

Anja Mittag (Sturm)

Die 32-jährige spielt seit 2004 für die deutsch A-Nationalmannschaft. Im EM-Finale 2013 erzielte sie den Siegestreffer gegen Norwegen. Seit ihrem ersten Einsatz für die Nationalmannschaft schoss sie 50 Tore und ist in der Liste der Rekordschützinnen somit auf Platz 6 (die Spielerinnen vor ihr sind jedoch alle nicht mehr aktiv).

Der ‹Match-Underdog› Dänemark

Dänemark musste einzig und allein gegen die starken Niederländerinnen eine 1:0 Niederlage einstecken, gegen Belgien und Norwegen siegten die Skandinavierinnen jeweils knapp mit 1:0. Mit den sechs Punkten aus der Vorrunde haben die Däninnen demonstriert, was sie draufhaben. Die Mannschaft harmoniert sehr gut, weswegen man Dänemark definitiv nicht unterschätzen darf.

Die Stars der Dänen

Pernille Harder (Sturm)

Die Deutschen werden während der heutigen Partie einige Augen auf die Dänin Pernille Harder richten. Sie ist gilt als Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der Däninnen. In der Vorrunde bereitete Harder beide Tore der Däninen vor. Die 24-jährige gehört längst zu den Leistungsträgerinnen der dänischen Mannschaft und ebenfalls zu den besten Spielerinnen der Welt. Sie ist enorm flexibel und lässt sich von ihren Gegnerinnen kaum stoppen.