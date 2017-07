Die FCB-Jugend muss sich gedulden

Video: Telebasel

Das neue FCB-Konzept verspricht, dass bis 2020 mehr eigene und junge Spieler den Weg in die erste Mannschaft finden. Beim Startspiel gegen YB traf dies einzig auf Blas Riveros und den eingewechselten Dereck Kutesa zu.

Der offensive Afimico Pululu nicht im Aufgebot. Sein Kollege Neftali Manzambi noch angeschlagen. Das Mittelfeldtalent Dominik Schmid 90 Minuten auf der Bank. Verteidiger Raoul Petretta nicht im Aufgebot. So las sich das FCB-Matchblatt letzten Samstag im Stade de Suisse. Einsatzzeit im Startspiel gegen YB erhielten Blas Riveros (19) und Dereck Kutesa (19). Trainer Raphael Wicky mahnt zur Geduld:

«Wir haben immer gesagt: Das neue Konzept geht bis 2020 und dass wir nicht im ersten Spiel gleich mit sechs U-19 Spieler beginnen werden.»

Dennoch stellt sich die Frage, wie und wann die Jungen ihre Chance erhalten. Gerade der Rheinfeldner Dominik Schmid lieferte in der Vorbereitung starke Leistungen ab und darf sich Hoffnungen machen, gegen Luzern am Sonntag zum Einsatz zu kommen.

Doppelsturm oder einsame Spitze?

Weiter vorne im Sturm braucht der FCB mehr Durchschlagskraft. Wicky: «Wir haben das YB-Spiel analysiert. Ricky van Wolfswinkel war dort zu oft auf sich alleine gestellt. Es muss mehr Unterstützung kommen für ihn. Die letzten 30 Meter müssen besser werden.»

Einer für die letzten 30 Meter ist sicherlich der Neuzugang aus Salzburg, Dimitri Oberlin. Da der 19-jährige aber erst am Mittwoch ins Training bei den Basler eingestiegen ist, brauche er laut Wicky noch etwas Zeit bis zum ersten Einsatz. Eine Option könnte daher der gleichaltrige Afimico Pululu sein, der in der Vorbereitung sein erstes Tor für die 1. Mannschaft schoss aber keine Spielminuten in der Super League hat.

Sollte Trainer Wicky mit zwei «echten» Stürmer spielen wollen, dürfte Afimico Pululu zumindest in den Überlegungen eine Rolle spielen. Gegen YB kam der gelernte Flügelspieler Kevin Bua im Sturm zum Einsatz, als der FCB kurz vor dem 0:2 Gegentor das System von einem 4-2-3-1 auf ein 3-5-2 umstellte. Einen gelernten Stürmer hatte Wicky nicht mehr zur Hand. Dies spricht dafür, dass Pululu gegen Luzern zumindest auf der Ersatzbank Platz nehmen wird.