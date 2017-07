Bauschutt-Grüsel sind aus Brislach

Beitrag in den Telebasel News vom 29. Juli 2017.

In den letzten Tagen wurden mehrere Fälle von illegal entsorgtem Bauschutt bekannt. Die Täterschaft wurde ermittelt. Telebasel-Recherchen haben ergeben: Der mutmassliche Bauschutt-Sünder kommt aus Brislach. In der Nachbarschaft war er kein Unbekannter.

Die Täterschaft soll aus Brislach im Baselbiet kommen, teilt ein Telebasel-Zuschauer mit. In Brislach führen Informationen aus der Bevölkerung zu einem Haus, in dem gerade Umbauarbeiten stattfinden. Hinter dem Haus liegt Tapete. Diese sieht jener, die bei den illegalen Ablagerungen gefunden wurde, sehr ähnlich. Beim Erfragen von zusätzlicher Information bei der betroffenen Liegenschaft, reagieren die dort anwesenden Menschen gereizt. Ein Nachbar sagt dazu: «Es sind die beiden Brüder R. und R. H., die dort umbauen.»

In der Nachbarschaft sind die beiden bekannt. Vor allem wegen ihres doch eher speziellen Umbaustils. «Sie warfen alles aus dem Fenster. Zum Teil lag Bauschutt auch auf der Strasse», so der Nachbar. Mit den Ruhezeiten hätten sie es bei den Arbeiten nicht sehr genau genommen. Auch seien sie mit einem Bagger in den ersten Stock des Hauses gefahren. Dabei sei der Boden eingekracht und der Bagger samt Fahrer im Erdgeschoss gelandet. «Man kann sagen es waren Chaos-Brüder», so der Tenor der Nachbarschaft.

Nahe Entsorgungsstation.

Dass die beiden Brüder weite Strecken auf sich nahmen, um ihren Bauschutt in der Natur abzulagern, verstehen die Anwohner nicht. «Sowohl in Zwingen und Laufen gibt es Entsorgungsstationen, die nur wenige Fahrtminuten entfernt sind.» Bei der Entsorgungsstation in Laufen teilt man uns mit, dass eine Tonne Bauschutt 60 Franken koste. Die abgelagerten Materialien der Chaos-Brüder seien höchstens mit 25 Tonnen, also 1500 Franken zu beziffern, heisst es bei der Entsorgungsstation.

Jetzt wird es für die mutmassliche Täterschaft aber richtig teuer. Alleine die Revitalisierung des Biotops in Sissach koste mehrere tausend Franken, teilt der Sissacher Bürgergemeindepräsident telefonisch mit. Nicht mitberechnet sind da die ganzen Bussen und Forderungen der anderen Standorte.