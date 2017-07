Auf dem Barfi messen sich die Beachvolleyballer

Beitrag in den Telebasel News vom 29. Juli 2017.

Die ‹Coop-Beachtour› macht nun in Basel Halt. Bei diesem mehrtägigen Turnier treten insgesamt 18 Zweierteams gegeneinander an. Mit von der Partie ist auch Isabelle Forrer, letztjährige Schweizer Olympiateilnehmerin in Rio de Janeiro.

Neun Frauen- und neun Männerteams wollen es nun auf dem Barfi wissen. Vom 29. Juli bis am 1. August geht die Basler Etappe der ‹Coop Beachtour› in der Innenstadt über die Bühne. Die meisten Sportler stammen aus der Schweiz. Andere kommen aber von weit her, so etwa aus Neuseeland, Australien und Kanada.

Mit von der Partie ist auch die ehemalige Profi-Beachvolleyballerin Isabelle Forrer. Die Schweizerin schaffte es bei den letztjährigen Olympischen Spielen in Rio de Janeiro auf den neunten Platz. Ihre Teilnahme in Basel bedeutet nicht etwa ein Comeback, wie schon manche vermuteten, sondern geschieht aus anderen Gründen. Sie sprang für eine Kollegin ein, die ferienhalber abwesend ist, und steigt nun gemeinsam mit Muriel Grässli ins Rennen. Zudem wohnt Isabelle Forrer seit knapp einem Jahr in Basel. «Daher ist es für mich ein bisschen ein Heimspiel».

Turnier noch bis am Dienstag

Vor einem Jahr spielte sie noch am Strand von Copacabana, jetzt auf dem Barfi. Solche Städteturniere seien mittlerweile normal in dieser Sportart. «Es ist eher eine Ausnahme, dass man heute noch Beachvolleyball am Strand spielt», sagt die Wahlbaslerin.

Die Basler Ausgabe der ‹Coop Beachtour› findet bereits zum 21. Mal statt. Noch fehlen drei Tage, bis bekannt wird, welche Zweierteams das Rennen machen werden. Noch bis am 1. August wird es auf dem Barfi also sandig zugehen. Die Finals werden dann um 16 bzw. 17 Uhr stattfinden.