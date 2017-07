Mann (20) mit Stichwaffe schwer verletzt

(Google Maps)

Zwei Männer sollen heute Nacht vor einer Diskothek einen 20-Jährigen mit einer unbekannten Stichwaffe schwer verletzt haben. Die mutmasslichen Täter konnten festgenommen werden. Die Gründe für die Tat sind unklar.

Laut Angaben der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ereignete sich der Angriff in der Steinentorstrasse um etwa 4 Uhr in der Früh. Das 20-jährige Opfer hielt sich in einer Diskothek an der Heuwaage auf. In der Folge soll es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit zwei anderen Gästen gekommen sein. Der Sicherheitsdienst konnte die Personen letztlich trennen.

Das Opfer wurde bei der Auseinandersetzung mit einer unbekannten Stichwaffe schwer verletzt. Er musste umgehend ins Spital eingeliefert werden. Inzwischen befindet sich der Mann ausser Lebensgefahr. Die mutmasslichen Täter, ein 29-jähriger Kolumbianer und ein 29-jähriger Amerikaner, wurden festgenommen. Der Grund für die Bluttat ist laut Polizei noch unklar.