Basel Tattoo-Flashmob: Schottisches Flair in der Steinenvorstadt

Heute ging es laut zu und her in der Steinen. Mehrere Tanz- und Musikgruppen sorgten für schottisches Flair in der Steinenvorstadt, so dass diese kurzerhand in ein kleines Tattoo verwandelt wurde.

Um 17:30 Uhr starteten ein Piper und zwei Highland Tänzerinnen mit dem Flashmob auf der Höhe der All Bar One. Und dann kamen immer mehr dazu, so dass am Schluss 50 Tänzerinnen und 20 Piper die Steinenvorstadt in ein kleines Tattoo verwandelten. Mit dabei waren Pipes and Drums of the Highlanders aus Schottland, die OzScot Highland Tänzerinnen aus Australien und die School of Highland Dancing Basel. (mkz)

