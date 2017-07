So ging's vor zwei Jahren am Kindertag am Basel Tattoo zu. (Video: Youtube)

Basel Kindertag und millionster Besucher am Tattoo

Das Basel Tattoo durfte den millionsten Besucher begrüssen. Dieser wurde mit einer Limousine zum Tattoo-Gelände chauffiert und dort von einer Garde eskortiert. Am Samstag, 29. Juli 2017, gehört das Basel Tattoo dann ganz den Kindern.

Stolz durfte Basel Tatoo-Chef Erik Julliard die millionsten Besucher des Basel Tattoos begrüssen. Bei einem Glas Sekt überreichte ihnen der Tattoo-Chef persönlich ein VIP-Tickets für die Vorstellungen im nächsten Jahr und gratulierte ihnen.

Kinder im Vordergrund Morgen stehen dann die Kinder im Fokus des grössten Militärmusik-Festivals der Schweiz. Um 14 Uhr öffnet das Tattoo seine Tore für die Jüngsten. Diese bekommen dann einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Grossveranstaltung. Im Vordergrund stehen Spiel und Spass, aber auch das Ausprobieren von Musikinstrumenten und verschiedenen Tänzen. Verschiedene Vertreter der einzelnen internationalen Formationen instruieren die Kinder. Aber auch für die Erwachsenen ist mit Speis und Trank an den Ständen gesorgt. Der Kindertag ist kostenlos. Tattoo-Parade auf Telebasel Telebasel zeigt die besten Bilder der diesjährigen Tattoo-Parade durch die Basler Innenstadt: am Samstag, 29. Juli 2017, ab 19:15 Uhr und stündlich in der Wiederholung.

Auch interessant