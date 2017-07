In einem Supermarkt in Hamburg hat ein Mann mehrere Leute mit einem Messer verletzt, eine Person hat er dabei getötet. (Bild: keystone)

International Ein Toter und mehrere Verletzte bei Messerangriff in Hamburg

Bei einer Messerattacke in einem Supermarkt in der norddeutschen Millionenstadt Hamburg hat es ein Todesopfer gegeben. Ein Mann habe mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen und verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Der Täter betrat am Freitagnachmittag den Supermarkt im Stadtteil Barmbeck und stach dort unvermittelt auf Kunden ein, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Anschliessend flüchtete er. #Barmbek #hamburg Täter hat mehrere Personen in einem Supermarkt angegriffen & verletzt. Ein Toter. Verdächtiger festgenommen. @FeuerwehrHH pic.twitter.com/5fPe5k7LIh — Marco Zitzow (@MarcoZitzow) July 28, 2017 Zeugen verfolgten den Mann und alarmierten die Polizei. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen. Das Motiv war zunächst unklar, ebenso die Identität des Mannes. Auch über die genaue Zahl der Verletzten konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Die Polizei sperrte die Strassen rund um den Tatort weiträumig ab. (sda afp dpa)

