Die Drachenboote sind los!

Ein Drache als Gallionsfigur am letztjährigen Drachenboot-Rennen. (Bild: Telebasel)

Sie haben keine Lust auf die traditionelle 1.-August-Feier? Hier gibt es eine spezielle Alternative: das Drachenboot-Rennen in Birsfelden.

«Es hat noch freie Startplätze», sagt Hanspeter Gisiger wenige Tage vor dem Drachenboot-Festival in Birsfelden. Erst neun Teams hätten sich angemeldet, Kurzentschlossene seien herzlich willkommen.

Aber man solle sich schnell entscheiden. Hanspeter Gisiger erklärt, warum: «Ab morgen gibt es keine Trainingsmöglichkeiten mehr. Heute können die Teams zwischen 18 und 20 Uhr auf dem Stausee nochmals trainieren». Eine Teilnahme ohne Training ist natürlich auch möglich – doch die Trainingspräsenz auf dem Wasser zeigt sich dann im Rennen.

Drachenzähmen leicht gemacht

Und so läuft das Rennen ab: Auf einem Drachenboot finden nebst Steuermann und Trommler maximal 10 Personen Platz. Auf den Holzbänken sitzen jeweils zwei Teamkollegen nebeneinander. Mittels Stechpaddel wird das Boot vorwärts bewegt; ein regelmässiger Bewegungsablauf und ein einheitlicher Takt spielen dabei wesentliche Rollen. Im Zweikampf mit einem gegnerische Team wird versucht, auf einer Rennstrecke von ca. 200 Metern eine gute Laufzeit herauszufahren.

«Drachenbootfahren ist ein Teamsport für alle. Also auch für Dich! – Bei uns erlebst Du Action und vor allem Spass pur!», so lädt der Drachenboot-Club zum Festival ein. Spass ist also garantiert.

Telebasel war bei der letztjährigen Austragung mit dabei:

Der Telebasel News Beitrag vom 1. August 2016.

Hier gibt es die Bilder vom letztjährigen Anlass:

1/6 In Birsfelden fand am 1. August 2016 wieder das traditionelle Drachenboot-Rennen statt. (Bild: Telebasel)

2/6 Das Merkmal der Boote: der Drachenkopf. (Bild: Telebasel)

3/6 Vorwärts kommt man im Gewässer mit den Paddeln. (Bild: Telebasel)

4/6 Für den Trommler gibt es extra einen Stuhl auf dem Boot. (Bild: Telebasel)

5/6 Insgesamt befinden sich 12 Personen an Bord. (Bild: Telebasel)

6/6 Die Zeiten unterscheiden sich nur um Sekunden. (Bild: Telebasel)











Auch für Sportmuffel gibts etwas

Ein doch spezieller Event, der alljährlich am 1. August stattfindet: «Auch dieses Jahr haben sich vor allem Teams aus der Region angemeldet», sagt Hanspeter Gisiger.

Das Basler Drachenboot-Rennen findet im Rahmen der 1. August-Feierlichkeiten des Kantons Basel-Land, auf dem Stausee auf der Kraftwerkinsel in Birsfelden statt. Auch Speis und Trank werden reichlich angeboten.

(mkz)

Weitere Infos gibts: hier.