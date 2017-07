Der Bauschutt-Grüsel ist gefasst

Adrian Gaugler, Mediensprecher der Polizei Basel-Landschaft im Interview mit Telebasel.

Der Bauschutt-Grüsel der Region ist gefasst. Es handelt sich um einen 26-jährigen Baselbieter. Verraten hat ihn die Tapete, die noch an den Mauerstücken klebte. Diese war an allen vier illegalen Entsorgungsorten dieselbe.

Wintersingen, Kaisten, Sissach und Arboldswil. In all diesen Gemeinden tauchten in den letzten Tagen plötzlich Berge von Bauschutt inmitten der Natur auf. Besonders dreist ging der Bauschutt-Grüsel in Sissach vor. Dort kippte er seine Abbruchmaterialien einfach in ein geschütztes Biotop. Dieses hatte die Gemeinde extra angelegt, um Flora und Fauna zu schützen.

Schlussendlich führten Hinweise aus der Bevölkerung zur Verhaftung des Bauschutt-Grüsels, wie die Baselbieter Polizei heute mitteilt. Der Verdächtige wurde gestern gesichtet, als er Bauschutt in seinem Traktor wegtransportierte. Er war geständig.

