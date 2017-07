Björn Schoo bleibt bei den Starwings

Björn Schoo bleibt auch kommende Saison bei den Starwings. (Bild: keystone)

Drei neue Ausländer haben die Starwings für kommende Saison bereits verpflichtet: Mit Björn Schoo hat nun ein vierter Ausländer zugesagt. Der deutsche war bereits vergangene Saison im Kader des Basler Basektball-Teams.

Die Regeln bezüglich ausländischen Spielern haben sich in der Schweiz nicht geändert: Es gilt weiterhin die ‹3 plus 1›-Regel. Dies bedeutet, dass vier nicht in der Schweiz ausgebildete Akteure auf dem Matchblatt figurieren dürfen, jedoch nur drei gleichzeitig auf dem Feld sein dürfen.

Der Grossteil der Nationalliga-A-Teams hat demzufolge vier ausländische Profispieler verpflichtet. Nun hat auch ein vierter Ausländer bei den Starwings zugesagt: Björn Schoo (36), der schon die letzte Meisterschaft in Basel spielte. Der 213 Zentimeter grosse Schoo zeigte vor allem in der Endphase der letztjährigen Meisterschaft, warum er jahrelang in höchsten europäischen Ligen gespielt hatte.

Starke Zahlen

Schoo brillierte letzte Saison: Mit einer Freiwurfquote von sagenhaften 80 Prozent wies Schoo die drittbeste Freiwurfquote aller Nationalliga-A-Akteure auf. «Björn ist ein ganz wichtiger Eckpfeiler in unserer Mannschaft und ist mit seiner Erfahrung, gerade in hektischen Phasen, mehr als wertvoll. Umso mehr, als wir heuer mit drei neuen, wenn auch zwei sehr erfahrenen Profis in die neue Saison gehen», so Cheftrainer Roland Pavloski.

Schoo selber möchte nicht nur auf dem Spielfeld brillieren, sondern sich mehr in den Verein einbringen. «Es ist wichtig, dass die Starwings breiter abgestützt sind und mehr Leute im Umfeld mithelfen», so der Deutsche, welcher in seiner langjährigen Karriere in den USA, Griechenland, Frankreich und Deutschland bei Grossklubs spielte, die professionelle Strukturen haben und über Millionenbudgets verfügten.

Mit Schoo ist ein weiteres Mosaikstein im Team-Puzzle erstellt. Hängig sind jetzt noch zwei Schweizer Personalfragen, damit Trainer Pavloski mit einem 12-Mann-Kader im Oktober in die 13. Nationalliga-A-Saison der Starwings starten kann. (mkz)