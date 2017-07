Betrunkener Lieferwagenfahrer landet im Geländer

Auf der Höhe der Brüglingerstrasse 83 hat der alkoholisierte 22-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. (Bild: Google Street View)

Ein 22-jähriger Lieferwagenfahrer ist am Montagabend, 24. Juli 2017, betrunken in der Brüglingerstrasse in Basel unterwegs gewesen. Zuerst überfuhr er beinahe Fussgänger. Danach verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in einem Geländer.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Basler Verkehrspolizei sei der Lenker zwischen 22:15 Uhr und 22:45 Uhr mit einem weissen Lieferwagen vom Duggingerhof herkommend durch die Brüglingerstrasse in Richtung Münchensteinerstrasse unterwegs gewesen. Dort sei er mit hoher Geschwindigkeit auf den Fussgängerstreifen zu gefahren, als diesen vier Frauen, zwei Kinder und ein Mann bei Grün für die Fussgänger überquerten. Kurz vor dem Fussgängerstreifen hielt er und schrie den Mann auf dem Fussgängerstreifen an, heisst es in einer Mitteilung des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD).

Danach habe er das für Fahrzeuge geltende Rotlicht überfahren. Er sei mit seinem Fahrzeug nach rechts in die Münchensteinerstrasse eingebogen und dann nochmals rechts in den Walkenweg.

In Geländer geprallt

Wenig später sei er erneut mit hoher Geschwindigkeit vom Duggingerhof durch den Walkenweg in Richtung Münchensteinerstrasse gefahren. An der Verzweigung Walkenweg/Münchensteinerstrasse habe er das Rotlicht missachtet und sei verbotenerweise nach links zur Münchensteinerbrücke abgebogen. Dort fuhr er gemäss Mitteilung bei der Verzweigung Münchensteinerstrasse/Brüglingerstrasse nach links in die Brüglingerstrasse. Nach dem Duggingerhof habe er einen Linienbus der Linie 36 überholt, wobei er die Sicherheitslinie überfuhr.

Auf der Höhe der Brüglingerstrasse 83 habe der alkoholisierte 22-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, dessen Front prallte in ein Geländer. Dabei habe sich der Lieferwagen um 180 Grad gedreht und sei stehen geblieben. Beim Versuch, rückwärts zu fahren, sei der Mann mit seinem Fahrzeug in ein zweites Geländer gestossen.

Blut- und Urinabnahme vereitelt

Die Atemalkoholproben an Ort ergaben laut Mitteilung des JSDs einen Wert von 1.01mg/l und 1.05mg/l. Weiter habe der Verdacht auf Drogenkonsum bestanden. Eine Blut- und Urinabnahme wurde angeordnet. Der Lenker habe sich bei der Kontrolle und auf der Fahrt ins Spital sehr renitent verhalten und die Polizisten mit wüsten Worten beschimpft. Aufgrund dieses Verhaltens hätten die Polizisten die Fahrt ins Spital abbrechen müssen. Sie fuhren mit ihm zwecks Ausnüchterung in die Polizeiwache Kannenfeld, heisst es in der Mitteilung weiter. Damit habe er die Blut- und Urinabnahme vereitelt.

Personen, welche Angaben zu Verkehrsübertretungen und zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei zu melden. Die Verkehrspolizei bittet vor allem jene Personen, die durch den Lenker gefährdet worden sind, sich zu melden.