Baby auf einem Lufthansa-Flug geboren

Der kleine Nikolai, der auf dem Lufthansa-Flug in 11'800 Metern Höhe über dem Nordatlantik geboren wurde. (Bild: zVg: Lufthansa)

Der Lufthansa-Flug LH543 am 26. Juli 2017 von Bogota nach Frankfurt verlief sicher anders als von Crew und Passagieren erwartet. Eine 38-jährige Frau aus Bulgarien brachte während des Fluges einen Jungen zur Welt.

Die Mutter und das Baby sind wohlauf. Die Geburtszeit war noch gewöhnlich, nämlich um 12:37 Uhr, der Geburtsort allerdings ganz und gar einmalig: 49 Grad nördlicher Breite und 21 Grad westlicher Länge. Die Flughöhe hoch über dem Nordatlantik betrug zu dem Zeitpunkt rund 11’800 Meter.

Am 25. Juli um 21:00 Uhr Ortszeit startet der Airbus A340-300 mit insgesamt 191 Passagieren und 13 Crewmitgliedern in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota. Während des Fluges setzen bei der schwangeren Frau vorzeitige Wehen ein.

Daraufhin setzte die Crew einige Fluggäste um in die vorderen Reihen – der hintere Teil des Flugzeugs wurd zu einem provisorischen Kreissaal, abgetrennt durch einen Sichtschutz.

Die Geburt verlief ohne Komplikationen. Bei der Geburt halfen Kabinenmitarbeiter und drei Ärzte, die sich zufällig als Passagiere an Bord befanden. Die frisch gebackene Mutter Desislava K. bedankte sich bei dem Helferteam und gab ihrem Kind den Namen Nikolai – den Vornamen eines der Ärzte.

(Bild: zVg: Lufthansa)

Um die Mutter und ihr Neugeborenes schnellstmöglich in weitere medizinische Betreuung zu geben, entschied sich der Kapitän zu einer Zwischenlandung in Manchester. Nachdem Sanitäter die beiden in Empfang genommen haben, startete der Kapitän in Richtung Frankfurt am Main. Dort endet dieser aussergewöhnliche Flug schließlich um 17:28 Uhr.

Geburten während Flügen sind sehr selten

«So etwas habe ich in meinen 37 Berufsjahren noch nicht erlebt. Die gesamte Crew hat Aussergewöhnliches geleistet. Das war tolle Teamarbeit, bei dem jeder seinen Beitrag dazu geleistet hat», sagte Flugkapitän Kurt Mayer. «Nach der Landung bin ich sofort zu der Mutter und ihrem Baby, um es begrüssen zu dürfen. Neben der Geburt meines Sohnes war das der ergreifendste Moment in meinem Leben», so Mayer.

«Als das Baby zur Welt kam, habe ich die anderen Passagiere mit einer Bordansage darüber informiert. Die Fluggäste applaudierten spontan und freuten sich mit uns, dass alles gut verlaufen ist», sagt Kabinenchefin Carolin van Osch. «Im Namen der Crew möchte ich mich bei den Ärzten bedanken, die uns hervorragend unterstützt haben. Wir wünschen der Familie alles Gute».

Geburten an Bord sind eine große Seltenheit. Seit 1965 war dies die elfte Geburt auf einem Lufthansa-Flug. Das Kabinenpersonal erhält regelmäßig eine Erste Hilfe-Schulung, die auch erste Massnahmen und die Einweisung in die Anwendung von medizinischen Materialien und Instrumenten für eine eventuelle Geburt an Bord umfassen.