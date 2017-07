Badi Challenge: 50m Schwimmen

Bisher massen sich die Gäste der Badi Pratteln in den Disziplinen Glacé-Essen, Barfuss-Jonglieren, Salto vom Dreimeter-Turm und dem Ringe-Tauchen. Die Gewinner wurden mit einem Kino-Gutschein belohnt. Nun müssen die Badegäste beweisen, wie schnell sie im Wasser sind. Der Weltrekord über 50m Freistil-Schwimmen liegt bei 20.91 Sekunden. Aufgestellt vom Brasilianer César Cielo Filho 2009 in Sao Paulo an den nationalen Meisterschaften. Wer kommt in Pratteln am nächsten ran?

Gedreht wurden alle Folgen Ende Juni in der Badi Pratteln.

Mehr dazu am 27. Juli 2017 um 18:30 Uhr und ab 19:00 Uhr stündlich im Telebasel Sport