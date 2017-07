Der Grenzübergang Hörnli. (Bild: Google Streetview)

Region Sturzbetrunkener Autofahrer an Grenze gestoppt

Am Mittwochnachmittag, 26. Juli 2017, fuhr ein 34-jähriger Mann gegen 15:30 Uhr mit seinem Auto in Grenzach-Wyhlen an den Grenzübergang Hörnli und wollte in die Schweiz einreisen.

Als er von den Zollbeamten angehalten und kontrolliert wurde, bemerkten diese bei ihm Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille, weshalb das Polizeirevier Rheinfelden informiert wurde. Die Polizeibeamten nahmen den Mann mit zur Blutprobe, beschlagnahmten seinen Führerschein und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Der 34-Jährige wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem festgestellt, dass der 19-jährige Beifahrer von der Staatsanwaltschaft Lörrach zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.

Auch interessant