Pharma-Gigant steigert Umsatz um 5 Prozent

Mit dem Halbjahresergebnis zeigte sich Roche-CEO Severin Schwan am Donnerstag, 28. Juli 2017, vor den Medien in Basel «sehr zufrieden». Beide Divisionen, Pharma und Diagnostic, hätten «starke Resultate» erzielt. Besonders erfreulich sei, dass in beiden Sparten das Wachstum durch Neulancierungen getrieben gewesen sei.

Die grössere Division Pharma steuerte wie üblich den Hauptanteil zum Umsatz bei. Sie erzielte mit einem Plus von 5 Prozent einen Umsatz von 20,5 Milliarden Franken. Hauptwachstumsträger waren Verkäufe des Immun-Therapeutikums Tecentriq, des Multiple-Sklerose-Medikaments Ocrevus sowie weiterhin des Brustkrebsmedikaments Perjeta.

Die erst kürzlich in den Märkten eingeführten Medikamente Tecentriq und Ocrevus sowie das neue Lungenkrebs-Medikament Alecensa haben dabei mit 0,5 Milliarden Franken zusätzlichem Umsatz die Hälfte des Wachstums der Division Pharma erzielt. Ocrevus war erst im April in den USA zugelassen worden und erzielte einen Umsatz von 192 Millionen Franken.

Starkes Wachstum in den USA

Geografisch betrachtet verzeichnete die Pharmasparte in den USA das stärkste Wachstum. In seinem grössten Markt steigerte der Konzern die Verkäufe um 8 Prozent auf 10,2 Milliarden Franken. Die Region International erzielte ein Umsatzplus von fünf Prozent, das von den Teilregionen Lateinamerika und Asien-Pazifik getrieben war.

Dass in Europa die Umsätze im Gegensatz zu den USA stagnierten, ist gemäss Schwan auf unterschiedliche Zulassungsverfahren zurückzuführen: In den USA erfolge die Zulassung schneller, da in Europa mit Ausnahme von Deutschland jeweils noch Preisverhandlungen mit Krankenkassen und staatlichen Behörden anstehen würden.

Insbesondere die in den vergangenen sechs Monaten erfolgreichen neuen Roche-Produkte befänden sich im europäischen Markt erst in den Zulassungsverfahren. Dies führe zu dieser unterschiedlichen Dynamik.

Druck durch Biosimilars ab 2018

Den Umsatz gesteigert hat in der ersten Jahreshälfte auch die kleinere Roche-Division Diagnostics: Die Verkäufe stiegen um 5 Prozent auf 5,8 Milliarden Franken. Umsatzzuwächse gab es vor allem in der Region Asien-Pazifik mit einem Plus von 13 Prozent. Der Bereich Immundiagnostik führte erneut das Wachstum an, mit einer Steigerung um 13 Prozent.

Aufgrund der Entwicklungen in der ersten Jahreshälfte hebt Roche den Ausblick für das Gesamtjahr 2017 leicht an: Der Konzern erwartet bei Umsatz und Gewinn nun ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich. Zuvor war ein Wachstum im tiefen bis mittleren Prozentbereich angestrebt worden.

Konkurrenzdruck durch Biosimilars, also Nachahmerprodukte, entsprechen gemäss Schwan bisher den Erwartungen. Im ersten Halbjahr sei dieser Einfluss minimal gewesen; bis Ende Jahr werde er grösser. In den Umsätzen dürfte sich der negative Einfluss durch sinkende Preise ab kommendem Jahr bemerkbar machen, sagte Schwan weiter.

Der Roche-CEO verwies dabei abermals auf die Wichtigkeit neuer Produkte und Innovation, die für Wachstum sorgen müssten, damit der Konzern über Patentverluste hinwegkommt – es bringe nichts, alte Medikamentenpreise halten zu wollen. Derzeit gehe er davon aus, dass Roche mit neuen Produkten den Eintritt von Biosimilars “zumindest kompensieren” könne.

Zuversicht trotz Obamacare-Diskussionen

Nachdem der Roche-CEO im vergangenen Jahr die Kürzung der Kontingente für ausländische Fachkräfte in der Schweiz kritisiert hatte, zeigte sich Schwan nun erfreut über deren teilweise Erhöhung. Dies habe dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben, die nötigen Fachpersonen zu rekrutieren.

Schwan lobte dabei den guten Dialog mit den Schweizer Behörden, sowohl auf nationaler wie auch regionaler Ebene. Man pflege hierzulande eine pragmatische Art, Lösungen zu finden.

Nicht öffentlich kommentieren mochten die Roche-Verantwortlichen neue Ansätze für eine Schweizer Unternehmenssteuerreform. Sie würden weiterhin begrüssen, dass sich die Schweiz der Umgebung anpassen wolle, was dem global tätigen Konzern den Alltag erleichtern würde. Wichtig sei für Roche namentlich die ‹Patentbox›.

Im Weiteren zeigte sich Schwan trotz der Diskussionen über eine Reform des US-Gesundheitssystems zuversichtlich für diesen wichtigen Markt. Er setze auf die Offenheit der amerikanischen Bevölkerung gegenüber Innovationen; eine Gesetzgebung reflektiere immer die Haltung einer Bevölkerung. Er gehe daher davon aus, dass gute Produkte auch künftig den «Weg zu Patienten finden». (sda)