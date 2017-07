Der Telebasel News Beitrag vom 27. Juli 2017.

Basel Mit dem ‹3er-Drämmli› direkt nach Frankreich

Ab Montag wendet das Tram der Linie 3 neu in Frankreich. Planmässig kann die neugebaute Wendeschlaufe an der Grenzanlage Basel-Burgfelden in Betrieb genommen werden. Die neue Endhaltestelle Burgfelderhof befindet sich direkt am Grenzübergang.

Die neue Abfahrtshaltestelle Richtung Birsfelden Hard befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite. Die Inbetriebnahme der neuen Wendeschlaufe direkt am Grenzübergang Basel-Burgfelden ist ein weiterer Meilenstein bei der Realisierung der Verlängerung der Linie 3 nach Saint-Louis Gare, schreibt die BVB in einer Mitteilung. Die alte Wendeschlaufe an der Haltestelle Burgfelden Grenze wurde seit dem 14. Juli zurückgebaut und die Gleise von Basel her mit dem Neubauabschnitt nach Frankreich verbunden. Die an dieser Stelle neu eingerichtete Haltestelle Waldighoferstrasse wird ebenfalls ab dem 31. Juli bedient. Da die neue Wendeschlaufe am Grenzübergang teilweise auf französischem Boden liegt, könnten bereits im Tram Zoll- und Grenzkontrollen durchgeführt werden. (mkz)

