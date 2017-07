Klassische Ampeln könnten verschwinden

1950 gingen in Basel die ersten Ampeln in Betrieb. Heute stehen in der ganzen Stadt 128 Lichtsignalanlagen, an denen hunderte Ampeln angeschlossen sind. Doch die Tage der hochhängenden Lichter scheinen gezählt.

In der Zeit vor 1950 waren die Verkehrspolizisten Herrscher über das Chaos auf den Strassen. In ihren podestartigen Kabinen leiteten sie den Verkehr von der Mitte einer Kreuzung. Erstmals durch Ampeln ersetzt wurde ein Verkehrspolizist in Basel dann am 3. Januar 1950 bei der Schifflände und auf dem Claraplatz. Heute sind es 128 Lichtsignalanlagen in ganz Basel. An ihr Netz sind eine Reihe von Ampeln angeschlossen.

1/4 Vor 1950: Auf den Kreuzungen herrscht ein wirres Durcheinander. Verkehrspolizisten müssen für Ordnung sorgen.

2/4 Abhilfe schaffen Ampeln. Diese kommen ab 1950 vermehrt zum Zug.

3/4 An einer Lichtsignalanlage sind mehrere Ampeln angeschlossen.

4/4 Aufgrund der Komplexität einer solchen Anlage dauert es sechs Monate, um eine solche in Betrieb zu nehmen.







Eine der komplexesten Lichtsignalanlagen Basels steht zum Beispiel beim Schützenhaus: Zu ihr gehören 73 Ampeln mit insgesamt 159 Lampen, die mit Hilfe eines ausgeklügelten Systems aufeinander abgestimmt werden. Aufgrund dieser Komplexität dauert es sechs Monate bis eine neue Lichtsignalanlage in Betrieb genommen werden kann.

Interagierende Ampeln

Die Welt der Lichtsignalanlagen befindet sich in stetigem Wandel. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Ampeln mit energiesparenden LED-Leuchtmitteln ausgestattet. Zu den gewöhnlichen Ampeln kamen kleinere Veloampeln hinzu, und an einigen Standorten kommen Wärmebildkameras zum Einsatz. Sehbehinderte können sich mittlerweile mit einem eigenen Taster anmelden und erhalten dann ein fühl- und hörbares Signal.

Die Zukunft führt aber noch viel weiter. Künftig werden zum Beispiel selbstfahrende Autos Informationen an Lichtsignalanlagen senden, was zu einem ständigen Datenaustausch führt.

Zudem dürften vermehrt Kameras zum Einsatz kommen, die unter anderem das Fussgängeraufkommen ermitteln und ihre Daten an die Lichtsignalanlage senden, die zur passenden Grün-Schaltung zugunsten der Fussgängerinnen und Fussgänger führen. Schliesslich könnten Lichtbänder im Strassenbelag die hochhängenden Ampeln dereinst ergänzen.