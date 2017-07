Die schönsten Feriendestinationen – Teil 2

Da kommt Fernweh auf: Steile Klippen und rauher Atlantik an der Westküste Portugals. (Bild: Pixabay)

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Reiseziel? Dann sind Sie hier genau richtig! Telebasel-Mitarbeiter stellen Ihnen ihre Lieblingsdestinationen vor.

Koh Rong, Kambodscha

Empfehlung von: Babette Kämmerling, Leitung Magazine

Eine traumhafte Insel. Eine einfache Insel. Eher junge Leute. Kaum Touristen. Vielleicht auch, weil ich in der Off-Season (Anfang Mai 2017) dort war.

Der 4k-Beach war etwas vom schönsten EVER! Zu Fuss vom kleinen Zentrum (dort kommt die Fähre an) etwa 30 Minuten durch den Sand und Dschungel. Dort angekommen, am ewig langen Strand, waren wir fast alleine. Es hat einen Einheimischen, der etwas zum Essen verkauft. Er besitzt ein Boot. Für ein paar Dollar fährt er einen gegen Abend gerne nach Hause ins Dorf zurück.

Man kann auch Tages-Schnorchel-Ausflüge machen. Dies kann man unten an der kleinen Promenade im Dorf spontan buchen. Achtung es hat keine Geldautomaten auf der Insel. Auch im Hotel konnten wir nicht mit Visa zahlen. Also genug Bargeld mitnehmen.

Ein Tipp: Fragt nach einem langen Strandtag die Fischerjungs beim Hafen, ob sie einen rüber an die andere Seite der Inseln fahren (geht etwa 20 Minuten). Dort kann man den Sonnenuntergang im klarsten Wasser geniessen. Und der Sonnenaufgang ist auch unvergesslich!

1/6 Koh Rong ist die zweitgrößte Insel Kambodschas. Sie befindet sich im Golf von Thailand. (Bild: zVg)

2/6 Der Strand und das Meer scheinen in einander zu fliessen. (Bild: zVg)

3/6 In den Morgenstunden kann man sehen, wie die Sonne über dem Meer aufgeht. (Bild: zVg)

4/6 Farbenfrohe Pfalbauhäuser säumen die Ufer. (Bild: zVg)

5/6 An schönen Tagen bietet sich ein Schnorchel-Ausflug an. (Bild: zVg)

6/6 Vor einer Erkundigungstour kann man am Strand den Sonnenaufgang beobachten. (Bild: zVg)











Tinos, Kykladen

Empfehlung von: Eva Watson, Onlineredaktorin

Allerdings nur im Frühjahr oder im Herbst. Im Sommer ist es zu heiss und – für meinen Geschmack – zu bevölkert, obwohl es auch sommers nie so viele Touristen hat, wie auf Inseln, die man direkt anfliegen kann.

Hotelburgen sucht man vergebens, dafür gibt viele schöne Strände, pittoreske Dörfer und schöne Wanderwege. Und, mir wichtig: Das Gemüse, das man bei den lokalen Bauern auf dem Markt direkt kauft, schmeckt nach Gemüse, nicht nach Wasser wie hierzulande – und ist obendrein spottbillig.

1/4 Tinos ist eine griechische Insel südöstlich von Andros. (Bild: zVg)

2/4 Tinos besitzt Natursteinvorkommen von weissem Marmor. (Bild: zVg)

3/4 Tinos ist die wichtigste Marien-Wallfahrtsstätte Griechenlands und wird oft als «das griechische Lourdes» bezeichnet. (Bild: zVg)

4/4 Die kleinen Bergdörfer bieten einen guten Blick über die Insel auf die Ägäis. (Bild: zVg)







Der Trailer zum Film ‹Highway to Hellas›, welcher auf Tinos gedreht wurde:

(Video: Youtube)

San Francisco

Empfehlung von: Chris Stoecklin, Onlineredaktor

Die schönste Stadt Kaliforniens. Im Gegensatz zu den grossen Städten in den USA ist San Francisco anders. Die Stadt hat ihr eigenes Flair und ihre eigene Kultur. Von der Golden Gate Bridge bis zum Silicon Valley.

1/5 Das Wahrzeichen von San Francisco: Die Golden Gate Bridge. (Bild: Pixabay)

2/5 Wer kennt sie nicht? Die Cable Cars gehören zum Stadtbild von San Francisco wie die Golden Gate Bridge. (Bild: Pixabay)

3/5 Die Skyline lässt das Herz von Grossstadt-Fans höher schlagen. (Bild: Pixabay)

4/5 Auch tagsüber zeigt sich die Stadt an der Westküste der USA von ihrer schönen Seite. (Bild: Pixabay)

5/5 Auf jeden Fall einen Besuch wert: Alcatraz, das ehemalige Gefängnis in der Bucht von San Francisco. (Bild: Pixabay)









Jamaica, Negril, Seven Mile Beach

Empfehlung von: Adela Smajic, Redaktorin Glam

«Jamaica – Yah Man!» Weisser Sandstrand, türkises Meer und karibische Temperaturen. Jamaika erfüllt alle Klischees. Auf die Frage «Do you smoke?» sollten diejenigen, die nur Zigaretten rauchen, nicht allzu schnell mit «Ja» antworten.

(Video: zVg)

1/5 Standferien in Jamaica – Entspannung pur. (Bild: zVg)

2/5 Mit dem Motorboot aufs Meer fahren. Vielleicht zum Fischen? (Bild: pixabay)

3/5 Nicht nur Strand und Meer. Auch im innern des Landes gibt es Vieles zu entdecken. (Bild: pixabay)

4/5 Der Inselstaat ist berühmt für seine Farbenvielfalt. (Bild: pixabay)

5/5 Geniessen kann man in Jamaica romantische Sonnenuntergänge zu zweit. (Bild: pixabay)









Portugal

Empfehlung von: Lukas Bertschmann, Redaktor News

In Europa gehe ich gerne nach Portugal, weil man zwischen dem Atlantik und dem Mittelmeer abwechseln kann, weil das Essen super lecker ist, die Infrastruktur prima

funktioniert und die Leute wirklich freundlich und meist angenehm südländisch-entspannt sind. Für uns Schweizer kommt der Vorteil hinzu, dass alles relativ günstig ist.

1/5 Steile Klippen und rauher Atlantik gibt es an der Westküste Portugals. (Bild: pixabay)

2/5 Porto ist nach Lissabon die zweitgrösste Stadt Portugals. (Bild: pixabay)

3/5 Am Abend am Wasser entlangschlendern, die Sonne und die Kost Portugals geniessen. (Bild: pixabay)

4/5 Die Strassenbahnen in Lissabon sind Kult. (Bild: pixabay)

5/5 Ein Strand in der Region Algarve, der südlichsten Region Portugals. (Bild: pixabay)









Aussereuropäisch kommen für mich vor allem Afrika und Asien in Frage. Das Reisen wird dort sprichwörtlich zum Abenteuer. Dabei kann man den ‹Abenteuergrad› nach Belieben gestalten: In Singapur und Thailand ist er sicher viel geringer als in Laos oder Birma. Genauso verhält es sich zwischen Südafrika und Kenia verglichen mit Angola oder Nigeria. Die rechtzeitige Konsultation des Tropeninstituts ist aber Pflicht – sicher acht Wochen im Voraus wegen allfälligen Impfungen!

Australien

Empfehlung von: Jennifer Weber, Onlineredaktorin

Mein Lieblingsreiseziel liegt leider nicht gerade um die Ecke. Aber es ist allemal eine Reise wert: Australien!

‹Down Under› hat alles zu bieten, was man sich wünschen kann. Wunderschöne und abwechslungsreiche Natur, Strände ohne Ende (10’685 Strände um genau zu sein. Das heisst, man kann für die nächsten 29 Jahre jeden Tag einen neuen Strand entdecken – yay!) und sehr aufgeschlossene, entspannte und freundliche Menschen – egal wo man hingeht, man wird mit dem typisch Australischen «G’day, mate!» begrüsst.

Ob Sydney, Brisbane, Melbourne oder Perth: Auch Fans von Grossstädten kommen in Australien auf ihre Kosten. Also nichts wie hin und dieses traumhafte Land entdecken gehen!

1/6 Atemberaubende Aussicht im Norden von Australien in der Nähe von Cairns. (Bild: zVg)

2/6 Vielfältige Natur: Hier die Aussicht vom Hinchinbrook Lookout im Norden Queenslands. (Bild: zVg)

3/6 Das wohl berühmteste Opernhaus der Welt: Das Sydney-Opera-House. (Bild: pixabay)

4/6 Die isolierte Lage Australiens beschert dem Land eine einzigartige Artenvielfalt. (Bild: pixabay)

5/6 Die Zwölf Apostel zwischen Princetown und Port Campbell im Süden Australiens. (Bild: pixabay)

6/6 Der Uluru oder auch Ayers Rock ist das meist fotografierte Objekt Australiens. (Bild: pixabay)











Wohin reisen Sie am liebsten? Schreiben Sie es unten in die Kommentare.