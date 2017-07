Video: Telebasel

Basel Badi Challenge: Abtauchen in Pratteln

Nach den erfolgreichen Salto-Versuchen gestern in der Badi Challenge müssen die Schwimmbad-Gäste in Pratteln heute in die Tiefe. Drei Ringe gilt es vom Boden des Schwimmbeckens zu holen.

Bisher massen sich die Gäste der Badi Pratteln in den Disziplinen Glacé-Essen, Barfuss-Jonglieren und dem Salto vom Dreimeter-Turm. Die Gewinner wurden mit einem Kino-Gutschein belohnt. Nun müssen die Badegäste beweisen, wie tauchfest sie sind. Der Boden des Sprungbeckens in 3.80m Tiefe und drei Tauch-Ringe stehen im Fokus. Gedreht wurden alle Folgen Ende Juni in der Badi Pratteln. Mehr dazu am 27. Juli 2017 um 18:30 Uhr und ab 19:00 Uhr stündlich im Telebasel Sport.

