Alvin Ailey American Dance Theater in Basel

Telebasel Glam vom 27. Juli 2017.

Das Alvin Ailey American Dance Theater, kurz AAADT, ist eine moderne Tanzkompanie mit Basis in New York City. Glam hat den Tänzer Yannick Lebrun zum Interview getroffen.

AAADT wurde 1958 vom Tänzer und Choreografen Alvin Ailey gegründet. Er und eine Gruppe schwarzer Modern-Tänzer traten zuerst unter dem Namen ‹Alvin Ailey Dance Theater› auf.

1960 entwickelte Alvin Ailey sein berühmtes Stück ‹Revelations›. Zwei Jahre später wurde das Stück für Präsident Kennedys Kulturtournee ‹President’s Special International Program for Cultural Presentations› ausgewählt.

Welttourneen in den fernen Osten, nach Asien und Australien folgten. 1969 gründete Alvin Ailey eine Schule. Zwei Jahre später hatte das AAADT seinen ersten Auftritt im New York City Center.

Der Tänzer und Choreograf Alvin Ailey starb 1989 im Alter von 58 Jahren an AIDS. In seiner Tanzkompanie hat er hauptsächlich Afroamerikaner beschäftigt. Sein choreografisches Meisterwerk basiert auf seinen eigenen Erfahrungen und beschreibt das Leben eines Afroamerikaners, der im Süden aufgewachsen ist.

Durch dieses Stück wurde Alvin Ailey erfolgreich:

Yannick Lebrun

Der Tänzer und Choreograf Yannick Lebrun tanzt seit seiner Kindheit. Von HipHop bis Ballett kann er alles tanzen. Es sei für ihn auch unvorstellbar, etwas anderes zu machen.

Der 30-Jährige ist in Cayenne, Frankreich, geboren. Im Jahr 2004 zog er nach New York City. Seit 2008 ist er Teil der Tanzkompanie. Viele Höhepunkte in seiner 20-jährigen Karriere gibt es natürlich auch.

Glam durfte an einer intimen Tanzprobe des Stücks ‹Takademe› von Robert Battle dabei sein: