Zolli-Storch ist ein wahrer Pechvogel

Die Tierärzte im Zoo Basel behandeln den verletzten Storch. (Bild: Zoo Basel)

Einen Weissstorch im Zoo Basel begleitet eine Serie von Schicksalsschlägen. Nach dem Verlust eines Geschwisters durch einen Fuchs und einer Ausseinandersetzung mit Graureihern hat sich das Tier jetzt durch eine Fahrleitung verletzte.

Das Pech lässt einen männlichen Weisstorch im Zoo Basel einfach nicht lost. Er kollidierte mit einer Fahrleitung der Bahnlinie und brach sich dabei einen Flügel.

Damit aber nicht genug, erst im Frühling wurde sein Nestgeschwister von einem Fuchs gefressen, schreibt der Zoo Basel in einer Mitteilung. Der traurige Verlust hätte das Tier so geschwächt, dass es sich nicht mehr gegen die im Zolli ebenfalls freilebenden Graureiher wehren konnte. Sie klauten dem Storch das Futter. Dieser magerte dabei immer mehr ab und drohte gar zu verhungern. Die Tierpfleger fangen ihn schliesslich ein und fütterten das Tier liebevoll über einige Wochen in einer Volière. Gesund und munter durfte der Storch wieder fliegen, doch es folgte der Fahrleitungs-Vorfall.

Die Tierärzte schienten den Bruch am linken Flügel und verordneten dem Patienten Stallruhe. Die Experten sind gemäss Zoo Basel zuversichtlich, dass der Weissstorch rechtzeitig zur Besammlung zum Vogelzug Richtung Süden im August wieder auf dem Damm ist.