Telebasel zeigt am 31. Juli 2017, ab 23:00 Uhr live das Feuerwerk. (Video: Telebasel)

Erleben Sie das grossartige Basler Feuerwerk in der Nacht vor dem 1. August live auf Telebasel. Es wird donnern und krachen - ein Spektakel aus Feuer, Farben und Sternchen. Am Montag, 31. Juli 2017, ab 23:00 Uhr live.

Am 31. Juli 2017 zeigt Telebasel um 23:00 Uhr das Feuerwerk zum Nationalfeiertag in voller Länge live! Ein 25-minütiges Spektakel ist garantiert. Und ab 00:30 Uhr strahlt Telebasel die funkelnden Lichter über dem Rhein stündlich in der Wiederholung aus.

Zur Einstimmung können Sie hier nochmals das Feuerwerk vom letzten Jahr geniessen:

(Video: Telebasel)