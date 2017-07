Sissach setzt Kopfgeld auf ‹Bauschutt-Grüsel› aus

Der Bürgergemeinde von Sissach reichts: Sie setzen 500 Franken Belohnung für denjenigen aus, der Hinweise zum Täter liefern kann.

In der Nacht vom Donnerstag, 20. Juli 2017, auf Freitag, 21. Juli 2017, wurde vermutlich der Bauschutt illegal beim Biotop ‹Cholholz› in Sissach deponiert. Die Bürgergemeinde Sissach hat als Waldeigentümerin deswegen Anzeige erstattet. Gleichzeitig setzt sie eine Belohnung von 500 Franken für Hinweise aus, die zur Ermittlung der Täterschaft führen.

Bei dem Bauschutt in Sissach dürfte es sich um das gleiche Material handeln wie bei den Verunreinigungen in Arboldswil, Wintersingen und in Kaisten (AG).

Wer in den vergangenen Tagen im Bereich ‹Chienberg›, ‹Tännligarten› in Sissach verdächtige Beobachtungen gemacht hat, ist gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an den Polizeihauptposten Sissach: Telefon 061 553 49 17. (Text: Melanie Kägi)

Der Telebasel News Beitrag zur illegalen Deponie in Sissach vom 23. Juli 2017.