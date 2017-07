‹Les Bleus› als letzte Hürde

Die Nationalelf spricht sich ab. Gegen Frankreich muss alles passen. (Bild: keystone)

Gegen Frankreich spielt die Schweiz am Mittwochabend, 26. Juli 2017, die letzte Partie der Gruppenphase. Die Rolle als ‹Underdog› sieht Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg dabei als Vorteil.

An der Medienkonferenz vom vergangenen Sonntag, 23. Juli 2017, zeigten sich die anwesenden Schweizerinnen Lara Dickenmann, Noelle Maritz und Cinzia Zehnder erleichtert über die gelungene Partie gegen Island und wagten einen Blick auf die letzte Begegnung in der Gruppenphase. Im Vergleich zu den ersten beiden Partien, in denen die Schweiz jeweils die Favoritenrolle einnahm, sind sie nun gegen Frankreich klar der ‹Underdog›.

Der Match gegen den Nachbarn Frankreich

Wie Tecklenburg an der Medienkonferenz vom Sonntag sagte, brauche man gegen die Französinnen eine «sehr gute Leistung». Frankreich spiele einen technisch schnellen Fussball und setze nicht auf defensive Konter wie dies im Spiel gegen Island der Fall war. Die Aussenseiterrolle komme der Schweiz deswegen zugute, weil: «Als Underdog spielen wir immer befreiter.»

Besonders eine Schweizerin kennt die französische Nationalmannschaft gut: Lara Dickenmann spielte sechs Jahre bei Olympique Lyonnais und kennt somit viele Spielerinnen der französischen Mannschaft (Olympique Lyonnais besteht praktisch nur aus französischen Spielerinnen – viele davon sind in der Nationalmannschaft). Das Unentschieden von Frankreich gegen Österreich (1:1) zeige, dass auch Frankreich Schwierigkeiten hat und dass man es schaffen kann. Denn, nur ein Sieg gegen Frankreich ermöglicht den Schweizerinnen den Einzug in den Viertelfinal.

Der Weg der französischen Nationalmannschaft

Der Aufstieg der französischen Frauen-Nationalmannschaft begann in den 90er-Jahren. Der Frauenfussball im Land erlebte einen Aufschwung und die Nationalelf verlieh der Aufmerksamkeit mit mehreren EM-Qualifikationen noch das Krönchen. Sechsmal in Folge (1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017) qualifizierten sie sich für die Endrunden – 2009 und 2013 erreichten sie den Viertelfinal und somit ihr bestes Resultat. Im März 2005 erreichten die Französinnen Platz 5 in der FIFA-Weltrangliste und gehören seither zu den weltweit besten Frauen-Nationalmannschaften. Momentan ist Frankreich auf Platz 3 hinter der USA und Deutschland zu finden.

Als sich Frankreich 2009 für die Viertelfinals qualifizierten, scheiterten sie nur knapp im Penaltyschiessen gegen die Niederlande. Im Jahr darauf konnten sie zehn von elf Länderspielen gewinnen. Das elfte ging mit einem Unentschieden aus. An der darauffolgenden Weltmeisterschaft 2011 erreichte Frankreich den undankbaren vierten Platz – dieser Auftritt an der WM war wichtig für den Frauenfussball in Frankreich.

Der französische Erfolgs-Nationaltrainer hiess Bruno Bini. Bini verbesserte das Kombinationsspiel und die Offensivarbeit der Französinnen, mit Erfolg. In gesamthaft 99 Begegnungen unter Bruno Bino verzeichnete Frankreich 69 Siege, 16 Unentschieden und 14 Niederlagen. Und, die Französinnen entwickelten sich zur zweitbesten Frauenmannschaft in Europa.

Die Vorbereitung für die WM in Kanada 2015, bei der auch die Schweiz erstmals teilnahm, liefen ausgezeichnet. Frankreich gewann alle Testspiele, auch jene gegen starke Gegner wie Deutschland oder die USA. Ihre Performance während der WM war überzeugend, sowohl für Fachpersonen als auch für die Gegner. Dennoch schieden sie im Viertelfinale nach Elfmeterschiessen gegen Deutschland aus und verpassten ihr formuliertes Ziel, den Podiumsplatz.

Die Schlüsselspielerinnen

Eugénie Le Sommer (Sturm)

Die 28-jährige Eugénie Le Sommer spielt seit Sommer 2010 bei Olympique Lyon und war somit fünf Jahre lang Teamkollegin der Schweizerin Lara Dickenmann.

2010 wurde Le Sommer vom Landesverband als beste Spielerin der Saison 2009/10 und kurz darauf auch als beste Spielerin des Jahres 2010 ausgezeichnet. 2015 war sie in der Vorauswahl, aus der am Ende des Jahres die Weltfussballerin ermittelt wird.

Le Sommer gehört innerhalb der Nationalmannschaft zur Sturmspitze. Sie ist Angriffsführerin und gehörte 2015 zum französischen Kader, als an der WM in Kanada der Viertelfinal erreicht wurde.

Eugénie Le Sommer begann im zarten Alter von vier mit dem Fussball. Damals in einer Männerfussball-Mannschaft. Vor ihrer Zeit in der A-Nationalmannschaft, war sie bereits in der U19- und U20-Auswahl und nahm an verschiedenen Endrunden teil. 2009 debütierte sie in der französischen A-Nationalmannschaft und schoss bisher in 139 Länderspielen 61 Tore. Mit dieser Bilanz gehört sie weltweit zu den erfolgreichsten Angreiferinnen.

Im Angriff der Französischen Nationalmannschaft gibt es einige grandiose Spielerinnen. Nebst Eugénie Le Sommer (Lyon) auch noch: Marie-Laure Delie (PSG) und Elodie Thomas (Lyon)

Wendie Renard (Abwehr)

Die Abwehrspielerin spielte zuerst in ihrer Heimat Martinique, bevor sie 2006 als 16-jährige in den Nachwuchs von Olympique Lyon wechselte. Seit der Saison 2007/08 gehört sie zur Stammelf der A-Mannschaft. Die 1,85 Meter grosse Verteidigerin ist sicherlich gefährlich bei Kopfballduellen – allein schon deswegen, da sie gegenüber vielen Frauen mindestens 10 Zentimeter Vorsprung hat.

Auch Wendie Renard gehörte, wie auch Le Sommer, der U19- und der U20-Auswahl und standt im März 2011 erstmals im Aufgebot der A-Nationalelf. Ihr erstes Länderspiel in der obersten Klasse war übrigens gegen die Schweiz. Bis heute schoss sie in 93 Länderspielen 19 Tore, man beachte, sie ist eine Verteidigerin.

Wendie Renard ist Captain und somit Spielführerin der französischen Nationalmannschaft.

Gegen Frankreich muss die Schweiz ihren besten Fussball auspacken. Ansonsten ist eine Qualifikation für den Viertelfinal wohl kaum möglich. Martina Voss-Tecklenburg nennt die Begegnung nicht umsonst «wie ein Achtelfinal».

Die Schweiz kann es durchaus schaffen, gegen den grossen Gegner aus Frankreich zu treffen, aber dennoch muss einiges passen. An der Medienkonferenz am Tag nach dem Sieg gegen Island zeigten die Schweizerinnen Selbstvertrauen und eine positive Stimmung. Voraussetzungen, die für den Match gegen Frankreich unbedingt vorhanden sein sollten. Die Nationaltrainerin brachte es im Gespräch mit dem Schweizerischen Fussballverband (SFV) auf den Punkt: «Wir müssen gegen Frankreich das geradebiegen, was wir gegen Österreich verbockt haben.»

Anpfiff Schweiz – Frankreich ist am Mittwoch, 26. Juli 2017, um 20:45 Uhr.