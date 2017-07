Sie entscheiden, wie die neue ‹Kleinbasler Zeitung› heissen soll. (Bild: Screenshot Gundeldinger Zeitung)

Die ‹Gundeldinger Zeitung› expandiert ins Kleinbasel. Wie der neue Ableger allerdings heissen soll, entscheidet der Leser.

In der ‹Gundeldinger-Zeitung› gibt es in Zukunft auch einen Kleinbasler Teil. Zusätzlich zum Ableger ‹Spaletor Zeitung› gibt es jetzt also auch Geschichten aus dem Kleinbasel, das meldete heute die Tageswoche.

Wie genau der neue Ableger heissen soll, ist noch unklar. Einige Ideen stehen bereits im Raum: ‹Kleinbasler Zeitung›, ‹Wild Maa Zytig›, ‹Kleinbasler Times› oder ‹Tribune de Petit-Bâle›? Der Entscheid fällt der Leser. (mkz)