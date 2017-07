Telebasel Glam vom 26. Juli 2017

Basel Element of Crime bringt neue Platte

Trotz Kälte und nassem Wetter strömten die Menschen an den Rhein. Denn Element of Crime eröffnete am Dienstag, 25. Juli 2017, den mehrtägigen Musik-Event ‹IMFLUSS›. Element of Crime Fans aufgepasst! Denn auf die Abschlussfrage was uns in nächster Zeit erwarten werde, erwähnten sie, dass im 2018 eine neue Platte erscheine.

Element of Crime ist jedem Deutsch Musikliebhaber ein Begriff. Die fünf wilden Jungs mit Frontsänger Sven Regener eröffneten am Dienstagabend den mehrtägigen Musik-Event «IMFLUSS». Trotz starkem Regen gab es etliche Besucher am Rheinufer. Doch die Band selbst machte sich noch wenige Stunden vor dem Konzert sorgen über die Besucherzahl. Element of Crime ist ein Unikat Im Hotel Kraft traf Glam drei von fünf Bandmitglieder. Dabei erzählten sie, dass sie schon auf Wasser gespielt haben, doch vor solch einer Kulisse auf dem Rhein noch nie. Die Band hat schon etliche Bühnen gesehen, denn sie besteht schon seit über 30 Jahren. Genauer gesagt seit 1985. Damals wurde die Band ins leben gerufen. Musik alleine steht nicht nur führ ihren Erfolg. Sie pflegen ebenfalls eine besondere Liebe zu ihren Fans. Gegenseitiger Respekt steht da ganz vorne. Ebenfalls ist Sven Regener auch bekannt durch sein Buch «Herr Lehmann» oder für seine Hörbücher. Preise und Auszeichnungen krönen seinen Erfolg. Preise und Ehrungen 2008 Award der Zeitschrift kulturnews für „Der kleine Bruder“

2011 Ehren-Preis der deutschen Schallplattenkritik

2012 Deutscher Hörbuchpreis als „Bester Interpret“ für Meine Jahre mit Hamburg-Heiner

2016 Carl-Zuckmayer-Medaille

2016 Deutscher Musikautorenpreis

2016 Brüder-Grimm-Gastprofessur der Universität Kassel

