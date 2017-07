Das Eintauchen nach einem Saltoversuch vom 3-Meter. (Video: Telebasel)

Basel Der Salto vom 3-Meter

Sommer, Sonne und ab in die Badi. Auch wenn das Wetter zurzeit nicht mitspielt, in den Gartenbädern der Region tummeln sich sportlich begabte Leute. In der Sommerserie Badi Challenge testet Telebasel die Badigäste in verschiedenen Disziplinen. Heute: Wer schafft den Salto vom 3-Meter-Brett?

Bisher massen sich die Gäste der Badi Pratteln in den Disziplinen Glacé-Essen und Barfuss-Jonglieren. Die Gewinner wurden mit einem Kino-Gutschein belohnt. Nun müssen die Badegäste beweisen, wie mutig sie sind. Das 3-Meter-Brett steht im Fokus und es meldeten sich viele junge Springer, die geübt sind. Ob es trotzdem missglückte Sprünge und Salti vom 3-Meter-Brett gab? Und was sind die Techniken für einen perfekten Salto? Gedreht wurden alle Folgen Ende Juni in der Badi Pratteln. Mehr dazu am 26. Juli 2017 um 18:30 Uhr und ab 19:00 Uhr stündlich im Telebasel Sport.

