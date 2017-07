Im Wald von Arboldswil wurde der gleiche Bauschutt deponiert wie schon wenige Tage zuvor in Sissach. (Bild: Telebasel)

Baselland Arboldswil: Der ‹Bauschutt-Grüsel› schlägt erneut zu

Im Wald von Arboldswil, auf dem ‹Marcel Wunderlin Weg›, hat eine unbekannte Täterschaft in den letzten Tagen mehrere Kubikmeter Bauschutt illegal deponiert. Laut bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei handelt es sich beim Bauschutt um das gleiche Material, dass schon in Sissach, Wintersingen und in Kaisten (AG) in den Wald gekippt wurde.

Der Bauschutt-Grüsel habe seinen Abfall im Zeitraum von Samstag, 15. Juli 2017 bis Dienstag, 18. Juli 2017, auf dem ‹Marcel Wunderlin Weg› abgeladen. Die entsprechende Meldung erreichte die Polizei am Dienstagabend. 1/4 Der in Arboldswil deponierte Bauschutt besteht aus dem gleichen Material wie jener in Sissach. (Bild: Telebasel)

2/4 Ein ansässiger Bauer hat den Bauschutt am Dienstagabend entdeckt. (Bild: Telebasel)

3/4 Johannes Sutter, Gemeindepräsident von Arboldswil, ist empört über die Sauerei. (Bild: Telebasel)

4/4 Die Deponie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Fluebachs. (Bild: Telebasel)





Die Polizei Basel-Landschaft sucht nun Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen in der Umgebung des ‹Marcel Wunderlin Wegs› gemacht haben. Mehr zum Thema heute Abend in den Telebasel News um 18:30 Uhr und ab 19:00 Uhr stündlich. Der Telebasel News Beitrag zur illegalen Deponie in Sissach vom 23. Juli 2017: (Video: Telebasel)

Was geschah bisher

Auch interessant