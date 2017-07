Trump drängt Senat zu Abstimmung über Obamacare

«Obamacare ist der Tod», sagte Trump im Weissen Haus, umringt von Familien. «Jeder Senator, der dagegen stimmt, eine Debatte über das Gesetz zu beginnen, sagt damit zu Amerika, dass er kein Problem mit dem Alptraum von Obamacare hat», fügte der Präsident hinzu. Später wiederholte er diese Botschaft auf Twitter.

Any senator who votes against starting debate is telling America that you are fine w/ the #OCareNightmare!

Remarks: https://t.co/tSvWaMdxBA pic.twitter.com/DI7e78hr6N

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2017