Oldtimer gehen auf Reisen

Der Telebasel News Beitrag vom 25. Juli 2017. (Video: Telebasel)

Die Interessengemeinschaft MG reist zu ihrem 5-Jahr-Jubiläum nach Portugal. In Münchenstein haben sie ihre 12 MG-Oldtimer in einen Auto-Transporter verladen.

Für die Autofreunde der ehemals britischen Marke MG soll es eine zweiwöchige Rally in Portugal werden. Auf dem Dreispitz-Areal in Münchenstein lässt die IG MG zu ihrem 5-Jahr-Jubiläum 12 Oldtimer in einen Transporter verladen. So kommen die edlen Fahrzeuge einfacher durch den Zoll. Nach drei Tagen soll der Auto-Transporter in Portugal eintreffen.

Die Fahrer selber nehmen auf der Hinreise das Flugzeug und besteigen ihr Gefährt erst im Reiseland. Die Rückreise treten sie dann wieder mit ihrem Oldtimer an. Diese Sportwagen-Klasse der MG-Autos ist mit besonders starken Motoren ausgerüstet. Aber eigentliche Rennen wollen sie in Portugal nicht fahren. Es soll eine schöne Reise werden, wo sie schliesslich auch die Freunde von MG-Autos aus England treffen werden.