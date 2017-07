Täteraufnahme vom 24. Juli 2017. (Bild: Schaffhauser Polizei)

Schweiz Noch immer keine Spur vom Kettensägen-Angreifer

Vom Mann mit der Kettensäge fehlt noch immer jede Spur. Sämtliche Suchaktionen in Schaffhausen und Umgebung blieben bis am frühen Dienstagabend ergebnislos. Die Polizei warnt derweil vor Aktivitäten in den Wäldern. Der 51-Jährige hatte am Montag die Schaffhauser Büros der Krankenkasse CSS gestürmt und mehrere Personen verletzt.