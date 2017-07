Motorsägen-Angreifer von Schaffhausen ist gefasst

Entwarnung: Die Polizei konnte den Motorsägen-Mann, Franz Wrousis, in Thalwil (ZH) festnehmen.

Entwarnung in Schaffhausen: Die Polizei hat den Motorsägen-Angreifer, Franz Wrousis, in Thalwil ZH festnehmen können. Der Mann hatte am Montagvormittag, 24. Juli 2017, die Büros der Krankenkasse CSS in der Schaffhauser Vorstadt gestürmt und fünf Personen verletzt.

Dies teilte die Schaffhauser Polizei mit. Weitere Auskünfte will sie bis nicht geben.

Der 51-Jährige hatte der am Montagvormittag in Schaffhausen mit einer Kettensäge zwei Angestellte der CSS-Versicherung gezielt angegriffen. Mittlerweile liegt noch ein schwerverletzter Mann im Spital. Er ist aber nicht in Lebensgefahr.

Beim Schwerverletzten handelt es sich um einen Mitarbeiter der Krankenkasse. Der zweite Mitarbeiter, der mit der Motorsäge verletzt wurde, konnte das Spital wieder verlassen, wie die Schaffhauser Polizei am Dienstag, 25. Juli 2017 mitteilte.

Zwei Kunden, die sich auch in den Räumen der CSS aufhielten, erlitten einen Schock. Eine fünfte Person wurde im Zuge der polizeilichen Massnahmen leicht verletzt.

Im Wald gelebt

Die Suche nach dem Angreifer war mit Hochdruck geführt worden – sowohl auf Schweizer als auch auf Deutscher Seite. Im Einsatz waren auch Helikopter, welche die Wälder absuchen. Zudem wurde der Mann international zur Fahndung ausgeschrieben. Entsprechend sorgte der Fall auch über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen.

Der verwahrlost wirkende Mann hatte in letzter Zeit hauptsächlich in Wäldern gelebt. Sein Fahrzeug hat die Polizei bereits am Montag, 25. Juli 2017, im Zürcher Weinland gefunden und beschlagnahmt.

Bis zur Festnahme am Dienstagabend war Schaffhausen im Ausnahmezustand. Die Polizei rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf – insbesondere auch in den Wäldern. Deshalb hatte die Flucht des 51-Jährigen auch Auswirkungen auf die Freizeitgestaltung: So mussten etwa mehrere Ferienangebote für Kinder abgesagt werden, weil sie im Wald stattgefunden hätten.

Die Polizei ging davon aus, dass der Mann immer noch bewaffnet sein könnte – mit der Motorsäge, die beim Angriff zum Einsatz kam, oder auch mit anderen Waffen.

Pistole und Elektroschock

Der Angreifer war bereits zwei Mal wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz verurteilt worden. Beide Male erhielt er eine Geldstrafe, wie der zuständige Schaffhauser Staatsanwalt gegenüber der Nachrichtenagentur sda sagte.

Die erste Vorstrafe stammt aus dem Jahr 2014 im Kanton Bern. Damals hatte der Mann mehrfach ohne Bewilligung eine Pistole in der Öffentlichkeit getragen und die Waffe ungesichert gelagert. Die zweite Vorstrafe handelte er sich 2016 im Kanton Luzern ein. Damals fand die Polizei bei einer Kontrolle ein Elektroschock-Gerät. (sda)