Kann er bereits gegen Luzern helfen?

Dimitrti Oberlin stürmt jetzt für den FC Basel. (Bild: keystone)

Mit der Leihe von Dimitri Oberlin hat Neu-Sportchef Marco Streller den FCB-Sturm nach den Abgängen von Marc Janko und Seydou Doumbia personell komplettiert.

Dimitri Oberlin, der an Mario Balotelli erinnert, weil beide aufgrund ihrer Entscheidungen und Verhaltens, trotz immensem Talent, nicht annähernd an die Karrieren von gleichaltrigen, auch sehr talentierten, Spieler herankommen. Balotelli bekam in seiner Profi-Karriere, die sehr früh begann, viele Chancen, die er allesamt in den Sand setze, weil er zu viel wollte und schnell dachte, er hätte etwas erreicht. So geschehen bei Inter Mailand, Manchester City, AC Milan, dem FC Liverpool und in der Italienischen Nationalmannschaft.

Jetzt spielt er bei Nizza in der Ligue 1, wo es ein Erfolg ist, hinter Monaco und Paris St. Germain Dritte zu werden, während der gleichaltrige Toni Kroos Leistungsträger bei mehreren Champions-League Triumphen war.

Der Toni Kross von Dimitri Oberlin heisst Breel Embolo. Er hat den gleichen Jahrgang wie der Neo-Basler, ist aber bereits der Rekordeinkauf von Schalke 04. Auch wenn diese Rekordsumme auf vielen vielen Vorschusslorbeeren beruht, und bei Oberlin das ganze auf einem kleineren Niveau stattfindet als bei Balotelli, kann man hier die Parallelen ziehen. Oberlin wollte nach Salzburg, bevor er überhaupt bei Zürich einen Stammplatz hatte und verpasste seiner Entwicklung durch einen zu grossen und schnellen Schritt einen Dämpfer. In Salzburg fiel er zudem auch nicht immer positiv auf und wurde so auch nicht mit zum Champions League Qualifikations Spiel auf Malta eingeladen.

Kann der FCB das Talent fördern?

Da Dimitri Oberlin aber noch sehr jung ist und sich nun in einer Mannschaft befindet, die Junge fördern will, kann er immer noch eine Karriere einschlagen, die seinem Talent würdig ist.

Dafür soll er zuerst dem FC Basel helfen, mehr Tore zu erzielen, als das gegen YB der Fall war. Mehr Tore als eine Nullnummer sollte schon der Anspruch der Basler sein. Zumal dies unter Ex-Trainer Urs Fischer die ganze letzte Saison in der Meisterschaft nicht vorgekommen ist.

Neu-Trainer Raphael Wicky versuchte es im ersten Spiel gegen die Young Boys mit der gleichen Aufstellung wie sein Vorgänger. Die einzige personelle Ausnahme war Ricky van Wolfswinkel im Sturmzentrum. Der Holländer soll laut Sportchef Marco Streller ein Stürmer sein, der mitspielt. Also nicht wie seine beiden Vorgänger den Strafraum beherrscht. So schaffte es die Mannschaft aber prompt kein Tor zu erzielen.

Mitspielen und dann im Strafraum zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen um zu treffen, dass können nur ganz wenige Spieler auf der Welt und weil van Wolfswinkel mit 28 Jahren einen Marktwert von 3,5 Millionen aufweist, gehört dieser vermutlich nicht in diese Reigen.

Von van Wolfswinkel profitieren

Er braucht also einen Sturmkollegen, der ihn entlastet. Weil aber das neue Konzept vorsah, zwei zuverlässige Skorer, einer davon Torschützenkönig der vergangenen Saison, gehen zu lassen, hatte man nur noch zwei Junge aus der einen Jugend zur Verfügung, die man nicht verheizen will. Beide sassen beim Saisonauftakt aus unterschiedlichen Gründen nicht einmal auf der Bank.

Dimitri Oberlin, für den der FCB Ende Saison eine Kaufoption besitzt, soll jetzt mit seiner Erfahrung aus der österreichischen Bundesliga helfen. Er soll die ebenfalls jungen Neftali Manzambi und Afimico Pululu, die noch fast keine Erfahrung im Profibereich aufweisen, unterstützen und daneben selbst von der Erfahrung Ricky van Wolfswinkels profitieren, damit er nach einiger Zeit sein ganzes Können im Joggeli zeigen kann.

Wenn die Führung rund um Marco Streller und Trainer Raphael Wicky den talentierten Spieler menschlich in den Griff bekommt, kann Dimitri Oberlin dem FC Basel eine riesen Hilfe werden und der ganze FCB-Angriff den Fans noch grosse Freude bereiten. Potenzial wäre eine Menge vorhanden. Dafür muss aber ein System gefunden werden, dass zu ihm passt. Denn im Sturm alleine lassen, kann man keinen der vier zur Verfügung stehenden Spieler.