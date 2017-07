Feuerwerk am 1. August

Jährlich passieren hunderte Unfälle mit Feuerwerk. (Bild: keystone)

In den Tagen vor der Bundesfeier vom 1. August häufen sich die Telefonanrufe bei der Polizei, in denen sich Personen über Lärm durch Feuerwerkskörper am Tag und auch zu später Nachtstunde beklagen. Auch das Grenzwachtkorps stellt während dieser Zeit regelmässig verbotene Feuerwerkskörper oder zu viel Feuerwerk sicher.

Das Abbrennen von Feuerwerk ist, wenn auch generell, im geltenden Feuerwehrgesetz sowie im Feuerschutzgesetz geregelt. Im weiteren gilt in jedem Fall das Sprengstoffgesetz.

Bezüglich Lärm verweist die Polizei auf die bestehenden Bestimmungen in den Gemeinde-Reglementen, die teilweise unterschiedlich sind, und bittet um entsprechende

Rücksichtnahme beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Vorfeld des 1. Augustes.

Das Abfeuern von Feuerwerk ohne Bewilligung ist in aller Regel auf den 1. August (oder in einigen Gemeinden zudem auf den Tag zuvor) beschränkt. Ansonsten braucht es eine entsprechende Bewilligung.

Feuerwerk ab der Kategorie 4 darf nur durch Personen mit Fachkenntnissen verwendet werden. Weitere Informationen und Tipps zum Thema finden sich auf der Internetseite des Bundesamtes für Polizei.

Verbotenes Feuerwerk

Das Grenzwachtkorps in Basel erinnert daran, dass pro Person lediglich 2,5 Kilogramm Feuerwerkskörper in die Schweiz eingeführt werden dürfen. Die Einfuhr von am Boden knallenden Feuerwerkskörpern ist illegal. Festgestellte Mehrmengen oder verbotene Feuerwerkskörper werden beschlagnahmt und vernichtet.

Zur Einfuhr verbotene Feuerwerkskörper: Nicht handhabungssichere Gegenstände sind wegen ihrer Gefährlichkeit grundsätzlich zur Einfuhr in die Schweiz verboten. Dazu gehören:

Am Boden knallendes Feuerwerk.

‹Lady-Crackers›, die länger als 22 mm sind und/oder einen Durchmesser von mehr als 3 mm aufweisen.

‹Knallteufel› mit einem Gewicht von über 2,5 mg.

Ebenfalls fallen pyrotechnische Gegenstände zu technischen Zwecken, wie zum Beispiel Handlichtfackeln, Signal- und Knallpatronen nicht unter die Freigrenze.

Informieren Sie sich hier vor dem Einkauf. Will man sicher sein, dass man nicht zu viel Feuerwerkskörper oder gar zur Einfuhr verbotene pyrotechnische Gegenstände mitführt, ist es ratsam, sich vor Verlassen der Schweiz bei einem besetzten Grenzübergang zu erkundigen.

Vorsichtsmassnahmen im Umgang mit Feuerwerk

Die Polizei Basel-Landschaft und die Baselbieter Feuerwehren erinnern nachfolgend an die wichtigsten Sicherheitsregeln im Umgang mit Feuerwerk:

Grundsätzlich sollte beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern genügend Abstand zu Gebäuden, Wäldern und Menschenansammlungen eingehalten werden.

Lesen sie immer zuerst die Gebrauchsanweisung und halten Sie die angegebenen Sicherheitsabstände ein.

Halten Sie ein Löschmittel wie zum Beispiel einen Feuerlöscher, eine Löschdecke oder einen Eimer mit Wasser bereit.

Lassen Sie keine Kinder unbeaufsichtigt Feuerwerk abbrennen.

Feuerwerks-Raketen sollten nur aus gut verankerten Abschussvorrichtungen, welche auch beim Feuerwerksverkäufer erhältlich sind, abgefeuert werden.

Warten Sie bei einem ‹Versager› mindestens 10 Minuten, bis Sie sich dem Feuerwerkskörper wieder nähern, und unternehmen Sie keine weiteren Anzündversuche.

Schliessen Sie insbesondere am 1. August Ihre Fenster und ziehen Sie die Sonnenstoren ein – Raketen und andere Flugkörper könnten sich verirren.

Wo Feuerwerk verkauft und abgebrannt wird, darf nicht geraucht werden.

Schützen Sie Feuerwerk vor Funkenwurf.

Keine Experimente mit Feuerwerk.

Feuerwerk bis zum Erlöschen unter Kontrolle halten. Dies ist gleichbedeutend damit, dass sogenannte Himmelslaternen gemäss geltendem Recht als unkontrolliertes Feuer gelten und damit verboten sind.

Sollte es trotz der Sicherheitsmassnahmen zu einem Unfall oder Brand kommen, alarmieren Sie umgehend die Notruf-Nummer 112.

Rücksicht auf Mensch und Tier nehmen

Die Polizei Basel-Landschaft appelliert daran, Mitmenschen und Tiere nicht unnötig mit dem Abbrennen von Feuerwerk zu erschrecken. In der Nähe von Häusern sollte deshalb – insbesondere zu vorgerückter Stunde – möglichst kein Lärm verursacht werden.

Feuerwerk vertreibt Wasservögel

Ala, die Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz schreibt in einer Medienmitteilung: Nicht nur Haustiere reagieren panisch auf explodierende Knallkörper. Grossfeuerwerke verscheuchen auch Wasservögel, wie zwei kürzlich erschienene Studien zeigen. Am Tag nach dem Zürcher ‹Silvesterzauber› halten sich jeweils ein Drittel weniger überwinternde Wasservögel am unteren Zürichsee auf.

Und ein Feuerwerk Anfang September vertrieb gar über 95 Prozent aller Wasservögel rund um die Insel Mainau am Bodensee. Besonders problematisch ist Feuerwerk im August, wenn Haubentaucher und Enten Junge führen oder während der Mauser teilweise flugunfähig sind.

Haustiere schützen

Die enorme Menge an Feuerwerk, die am Nationalfeiertag gezündet wird, bedeutet auch für Hunde und Katzen eine Qual. Die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz hat für Tierhalter ein paar Tipps zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Tiere einfach unterstützen können:

Schreckhafte Hunde während des ganzen Tages vorsorglich an die Leine nehmen: Die ersten Raketenknaller beginnen bereits am Morgen oder sogar am Vortag. So verhindern Sie, dass sich Ihr Hund erschreckt und davonläuft.

Für extreme Fälle beim Tierarzt ein Beruhigungsmittel besorgen oder pflanzliche Mittel anwenden: Niemals Medikamente ohne vorgängige Absprache mit dem Tierarzt verabreichen!

Ohrstöpsel sind für Haustiere tabu: Diese führen zu Verletzungen, denn Tiere haben andere Gehörgänge als Menschen.

Hunde und Katzen kennzeichnen für den Fall, dass sie davonlaufen: Ein Mikrochip ist bei Hunden Pflicht. Dieser empfiehlt sich auch für Katzen, zudem eignet sich ein Halsband mit Namensschild als äusseres Kennzeichen.

Geräuschkulisse schaffen: Fenster und Läden schliessen und eine gewohnte Geräuschkulisse im Haus herstellen – Radio und TV dürfen jetzt ruhig mal etwas lauter sein, die 1. August-Raketen sind es auch.

Telebasel zeigt am 31. Juli 2017 ab 23:25 Uhr das Feuerwerk zum Nationalfeiertag live vom Rhein.