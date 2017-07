Die schönsten Feriendestinationen – Teil 1

Manche mögen den Strand, mache die Stadt. An der Wahl der Feriendestination scheiden sich die Geister. (Bild: keystone)

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Reiseziel? Dann sind Sie hier genau richtig! Telebasel-Mitarbeiter stellen Ihnen ihre Lieblingsdestinationen vor.

Südwestfrankreich

Empfehlung von: Adrian Plachesi, Moderator und Redaktionsleiter News

Im Südwesten Frankreichs liegt die Gascogne. Von Arcachon bis runter nach Biarritz erstrecken sich meilenweite Strände, perfekt für den Surf-Urlaub und die mediterrane französische Küche.

Die beste Tour: Nach Bordeaux fliegen, Auto mieten und mit dem Duft der Biskaya in der Nase alles dem Strand entlang bis nach Spanien brettern und dann in San Sebastian ein paar Tapas geniessen. Ferien pur.

1/6 Adrian Plachesi am Strand von Biscarosse. (Bild: zVg)

2/6 Weisse Sanddünen beim Pilat Strand in der Nähe von Arcachon. (Bild: keystone)

3/6 Bei Lege et Garonne kann man gut Surfen. (Bild: keystone)

4/6 Wunderschöne Szenerie in der Nähe von Biarritz. (Bild: keystone)

5/6 Auch am Strand von Biarritz kann man sich mit dem Surfbrett in die Fluten des Atlantischen Ozeans stürzen. (Bild: keystone)

6/6 Und zum Schluss: Tapas in San Sebastian geniessen. (Bild: keystone)











Marokko

Empfehlung von: Celina Medweth, Sekretariat

Ich gehe am liebsten nach Marokko. Die Menschen dort sind unglaublich herzlich und ich liebe die Kultur. Ausserdem ist für jeden etwas dabei: Ob surfen in Taghazout oder shoppen in Marrakech. Marokko sollte jeder mal gesehen haben.

1/5 In Marokko ist für jeden etwas dabei: Ob surfen in Taghazout... (Bild: Pixabay)

2/5 ...oder shoppen in Marrakech, (Bild: Pixabay)

3/5 Wunderschöne Farbenvielfalt auf den Märkten in Marrakech. (Bild: Pixabay)

4/5 UNESCO-Weltkulturerbe: Die Stadt Ait-Ben-Haddou. (Bild: Pixabay)

5/5 Ein Ausflug in die Wüste. (Bild: Pixabay)









Schottland

Empfehlung von: Angela Borner, Onlineredaktorin

Highlands, Loch Lomond, Isle of Skye oder eine Fahrt mit dem Hogwartsexpress – Schottland ist ein unglaublich vielseitiges Land. Zwischen grünen Hügeln, Seen und zahlreichen Inseln kommen nicht nur Fans von Braveheart oder Outlander auf ihre Kosten.

Schottland lässt sich am leichtesten mit dem Auto entdecken. Bei einem Abstecher zu einem der tollen Schlösser, wie dem Dunnator Castle oder dem Culloden Moor, kann die Geschichte Schottlands hautnah erlebt werden. Wer lieber zu Fuss unterwegs ist, kann sich an den 150 Kilometer langen West Highland Way wagen und Edinburgh bietet auch für Shopping Queens und Kings so einiges. Schottland ist immer eine Reise wert.

1/6 Schottland ist immer eine Reise wert. (Bild: zVg)

2/6 Zwischen grünen Hügeln, Seen und zahlreichen Inseln kommen nicht nur Fans von Braveheart oder Outlander auf ihre Kosten. (Bild: zVg)

3/6 Eine Fahrt mit dem Hogwartsexpress lohnt sich auf jeden Fall. (Bild: zVg)

4/6 Schottland ist ein unglaublich vielseitiges Land. (Bild: zVg)

5/6 Wer gerne zu Fuss unterwegs ist, kann sich an den 150 Kilometer langen West Highland Way wagen. (Bild: zVg)

6/6 Edinburgh bietet auch für Shopping Queens und Kings so einiges. (Bild: zVg)











New York

Empfehlung von: Yves Geng, Praktikant Onlineradaktion

Ich war schon immer fasziniert von grossen Städten. Das pulsierende Leben und die Vielfalt, die in solchen Städten herrscht, faszinieren mich. Und New York könnte man wohl als Mutter der modernen Metropolen beschreiben. Deswegen versprüht dieser Ort einen besonderen Zauber, finde ich.

1/5 Der Big Apple: New York. (Bild: Pixabay)

2/5 Funkelnde Lichter soweit das Auge reicht am Times Square. (Bild: Pixabay)

3/5 Eines der vielen Wahrzeichen New Yorks: Die Freiheitsstatue. (Bild: Pixabay)

4/5 Der 4 Kilometer lange und 860 Meter breite Central Park. (Bild: Pixabay)

5/5 Ein Spaziergang über die Brooklyn Bridge gefällig? (Bild: Pixabay)









Stockholm

Empfehlung von: Lena Oppong, Redaktorin News

Ohje, wo soll ich anfangen. Habt Ihr das Meer schon gesehen? Den Schärengarten? Hattet Ihr den schwedischen Wind schon in Euren Haaren oder unzählige Kanelbullar (schwedische Zimtschnecken) in Euren Bäuchen? Nicht? Dann los!

Es gibt wohl kein passendes Wort für Stockholms Schönheit. Schlendert durch Södermalm und stellt euch vor, Ihr würdet dort eine Wohnung besitzen. Trinkt bei schönem Wetter einen Kaffee im ‹Woodstockholm Kiosk›, nehmt die Fähre in den Schärengarten und wenn Ihr einen Tag Zeit habt, dann geht raus nach Ekerö und besucht die ‹Äppelfabrik›. Dort erwartet Euch nicht nur das ländliche Schweden (ja, die roten Häuser und Heidelbeeren im Wald), sondern auch ausgezeichnetes Gebäck und im Herbst sogar frischgepressten Apfelsaft.

Die Küste Schwedens ist keine Mittelmeerküste und dennoch lasse ich das Argument mit den Badeferien für Stockholm nicht gelten, denn Ihr könnt hier an unzähligen Plätzen in der Stadt baden. Stockholm liegt auf 14 Inseln – Wasser und Badeplätze gibt es genug.

1/5 Ein Traum: Durch Södermalm schlendern. (Bild: Pixabay)

2/5 Stockholm liegt auf 14 Inseln... (Bild: Pixabay)

3/5 ...und ist die grösste Stadt in Skandinavien. (Bild: Pixabay)

4/5 Wenn Ihr einen Tag Zeit habt, dann geht raus nach Ekerö und besucht die ‹Äppelfabrik›. (Bild: Pixabay)

5/5 Unbedingt probieren: Kanelbullar. (Bild: Pixabay)









Peru

Empfehlung von: Mirjam Strässle, Praktikantin Onlineredaktion

Die Kultur ist völlig anders als diejenige der Schweiz (wie allgemein in Südamerika) und enorm faszinierend. Die Landschaften sind weitläufig, vielfältig und einsame Spitze. Im ganzen Land ist das Kulturgut und die Geschichte der Inkas zu sehen, was sehr spannend ist – so zum Beispiel der Machu Picchu.

Die traditionelle Küche ist lecker: Beispielsweise Causa (eine Art Sandwich aus Kartoffelbrei, Avocadomousse, Ei, Poulet, Tomate und wieder Kartoffelbrei), Meerschweinchen und Ceviche (Menü aus kaltem Fisch). Ein weiterer Vorteil von Peru: Alles ist relativ günstig.

1/5 Im ganzen Land ist das Kulturgut und die Geschichte der Inkas zu sehen, was sehr spannend ist - so zum Beispiel der Machu Picchu. (Bild: zVg)

2/5 Die Landschaften sind weitläufig, vielfältig und einsame Spitze. (Bild: zVg)

3/5 Die Kultur ist völlig anders als diejenige der Schweiz... (Bild: zVg)

4/5 ...und enorm faszinierend. (Bild: zVg)

5/5 Ein weiterer Vorteil von Peru: Alles ist relativ günstig. (Bild: zVg)









