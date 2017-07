Der Mann und das Floss

Am Dienstagabend, 25. Juli 2017, startet die Konzertreihe ‹IMFLUSS› bei der Mittleren Brücke in Basel. Seit 17 Jahren schon steht immer Ende Juli bis Anfang August das Floss im Rhein und wird von verschiedenen internationalen wie auch nationalen Musikgrössen bespielt. Eine Abendkasse gibt es nicht, dafür Matrosen. die Spenden sammeln. Der Mann hinter dieser Idee und Fadenzieher: Tino Krattiger.

Veranstalter, also der Floss-Kapitän, Tino Krattiger ist aber auch Weihnachtsmann. Wichtig ist ihm nicht nur das ‹IMFLUSS›, sondern auch die Rheingasse. Dort will er dieses Jahr zum dritten Mal die ‹Adväntsgass› auf die Beine stellen. Kultur zu fördern, liegt ihm nicht nur am Herzen, sondern auch im Blut. Schon sein Grossvater hatte in Basel ein Jazz Café namens ‹Java›, wo Bands live auftraten. Der Enkel, Tino Krattiger, ist also mit der ‹IMFLUSS› Reihe nicht weit vom Stamm weggefallen.

Was wenige wissen, im Jahr 2000, hatte das Floss wenig mit Musik zu tun. Die ersten zwei, drei Jahre nämlich, wurde auf dem Rhein keine Musik gespielt, sondern Theater aufgeführt. Das Floss auf dem Fluss hat sich also nicht nur optisch über die letzten 17 Jahre verändert. Heute, 2017, zieren das Musikprogramm Bandnamen wie ‹Element of Crime›, Lola Marsh, Edoardo Bennato oder ‹Nits›.