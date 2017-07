BVB-Direktor nimmt Stellung zu den Ferien-Vorwürfen

Erich Lagler äussert sich nun zu den Vorwürfen aus der ‹Basler Zeitung›. Dabei rechtfertigt er sein Vorgehen, auch als Direktor in den Vorjahren die Überstunden kompensiert zu haben. Von zehn Wochen Ferien möchte er allerdings nicht sprechen.

Als ‹Künstler im Kompensationsbezug› wurde er in der ‹BaZ› vom Dienstag bezeichnet. Der BVB-Direktor Erich Lagler soll 2016 in den Genuss von acht Wochen , im Vorjahr gar von zehn Wochen gekommen sein. Dies notabene mit einem Jahresbruttolohn von 276’000. Dass er in der Kaderposition somit doppelt so viel Urlaub wie etwa ein Busfahrer nehmen kann, bestreitet er. «Ich stehe auch in den Ferien zur Verfügung», sagt Lagler gegenüber Telebasel. Nur gerade während zwei Wochen sei er wirklich abwesend, um sein Hobby, das Tauchen, zu pflegen. Die Leistungen seien zudem erbracht, die Stellvertretung stets gewährleistet.

Die personellen Engpässe bei der BVB sorgten in letzter Zeit für Schlagzeilen. Daher drängt sich die Frage auf, ob sich diese grosszügige Abrechnung mit der Vorbildfunktion als Direktor vereinbaren lässt. Erich Lagler weist jedoch den Vorwurf zurück, dass diese Probleme im Betrieb in einem Zusammenhang mit seinen Ferien stehen. «Die Zeitsaldi, die wir haben, muss man kompensieren können, egal was für eine Kader- oder Mitarbeiterstufe», verspricht der BVB-Direktor.