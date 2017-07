1’355 Unterschriften für die Kleinhüninger Post

Der Telebasel News Beitrag vom 25. Juli 2017. (Video: Telebasel)

Die Ankündigung im Mai traf mitten ins Herz von Kleinhüningen: Der Poststelle kurz vor der Landesgrenze droht das Aus. Nun regt sich Widerstand.

An der Hochbergerstrasse 110 steht eine Filiale der Post. Die Einzige in Kleinhüningen. Ihr droht aber die Schliessung: «Bis 2020 soll der Standort in Kleinhüningen genau überprüft werden», schreibt es Oliver Flüeler, Mediensprecher der Post. Das veränderte Kundenverhalten sei der Grund.

Diese Ankündigung liess den Dorfverein Pro Kleinhüningen aufhorchen. Ihre Poststelle zu schliessen, sei keine Option. Noch bevor Entscheidungen vorliegen, wollten sie deshalb aktiv werden. Im letzten Monat brachten sie fast 160 Petitionsbögen in Umlauf. Das Resultat sind 1’355 Unterschriften, die sie heute der Hauptstelle in Bern zukommen liessen. Aufgegeben wurden sie bei der Poststelle in Kleinhüningen.

