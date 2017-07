Der Versuch, dem jungen Mann das Smartphone zu entwenden, scheiterte. (Symbolbild: keystone)

Basel Smartphone-Räuber verprügeln jungen Mann

Drei unbekannte Täter haben am Samstagabend, 22. Juli 2017, in einer Parkanlage in Basel versucht, einem jungen Mann das Smartphone zu rauben. Als sich der 23-Jährige wehrte, griffen ihn die Räuber an und verletzten ihn mehrfach.

Die Täter teilten Faustschläge und Fusstritte aus, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Montag, 24. Juli 2017, mitteilte. Als Passanten dem Mann zu Hilfe eilten, flüchteten die Täter ohne Beute. – Der 23-Jährige hatte um 21 Uhr sein Smartphone neben sich abgelegt, als er sich in der Dreirosenanlage zu Boden gesetzt hatte. (sda)

