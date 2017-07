Passanten machten die Polizei auf den nackten, sich entblössenden Mann aufmerksam. (Sybmolbild: pixabay)

Region Mann sitzt nackt auf Sitzbank

In der Stadt Rheinfelden (D) ist der Polizei am Samstag Abend, 22. Juli 2017, eine Person gemeldet worden, die nackt auf einer Bank am Bahnhof sitzt. Die Polizei Rheinfelden nahm danach einen alkoholisierten Mann fest.

Laut Polizeipräsidium Freiburg sei kurz vor 20:00 Uhr eine Person gemeldet worden, die nackt auf einer Bank bei der Rudolf-Vogelanlage sässe. Die Person hatte sich jedoch bis zum Eintreffen der Streife entfernt. Gegen 22:00 Uhr wurde eine Polizeistreife durch Passanten darauf hingewiesen, dass sich am Bahnhof ein Mann aufhielte, der seine Genitalien zeigen würde. Im Gespräch mit dem stark alkoholisierten Mann kam es zu Beleidigungen und Bedrohung. Die Polizei nahm den Mann aufgrund Alkoholisierung und aggressiven Verhaltens in Gewahrsam – er durfte seinen Rausch in der Gewahrsamseinrichtung ausschlafen. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen. 1 Kommentar

